Броварські "Вовки" обіграли "Галицьких Левів" у матчі УХЛ

У Броварах завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Вовки" обіграли "Галицьких Левів", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 8:4.

Доля матчу була вирішена у другому періоді. Якщо перший 20-хвилинний ігровий відрізок завершився внічию - 2:2, то потім господарі поля виграли другий період - 5:1 - і без особливих проблем довели гру до перемоги в третьому - 1:1.

ХК "Вовки" Бровари - Галицькі Леви Новояворівськ - 8:4

2:2 | 5:1 | 1:1

Шайби: 1:0 Омельченко (Черниченко, Черемнов), 04:19. 1:1 Чобанян (Толстушко - більш.), 10:20. 2:1 Курпич (Овчинников, Шапіро), 14:40. 2:2 Абаджян (Кізло, Панченко), 16:57. 3:2 Черемнов (Омельченко, Приваліхін), 21:09. 4:2 Овчинников (Шапіро, Милинский), 22:33. 4:3 Генералів (Толстушко, Чобанян - більш.), 25:26. 5:3 Шелестуна (Пуголовкин), 29:02. 6:3 Черемнов (Приваліхін), 36:10. 7:3 Шелестуна (Носко), 39:35. 7:4 Муртищев (Чіканцев), 51:43. 8:4 Носко (Мкртчян, Черемнов), 54:14.