"Піттсбург" в овертаймі здолав "Рейнджерс", перемоги здобули "Даллас" і "Вегас" у матчах НХЛ

У ніч на середу в США і Канаді відбулися чергові матчі регулярної першості НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. "Піттсбург" в овертаймі здолав "Рейнджерс" завдяки шайбі Малкіна, а в протистоянні "Нью-Джерсі" і "Тампи Бей" переможець визначився лише в серії булітів. Також чергову перемогу здобув "Вегас".

Рейнджерс – Піттсбург – 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Кессел (Коул, Малкін), 0:2 – 13 Хагелін (Мяяття), 1:2 – 26 Деарне (Шаттенкірк, Міллер), 2:2 – 27 Бучневич (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 3:2 – 28 Міллер (Деанджело, Макдона), 3:3 – 38 Хернквіст (Малкін, Кессел), 4:3 – 48 Грабнер ( Міллер, Деарне), 4:4 – 59 Кросбі (Малкін, Хернквіст), 4:5 – 61 Малкін (Кессел)

Філадельфія – Флорида– 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 21 Кутюр'є (Жиру, Ворачек), 2:0 – 27 Гостисбеєр (Хегг, Сіммондс), 3:0 – 33 Жиру (Гостисбеєр, Філппула), 4:0 – 36 Уіс (Конекни, Патрік), 4:1 – 56 Макгінн (Врбата, Бьюгстед), 5:1 – 58 Філппула

Вашингтон – Торонто– 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 45 Браун (Райллі), 0:2 – 59 Кадрі (Хайман, Райллі)

Нью-Джерсі – Тампа-Бей – 5:4 Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Стеффорд (Бутчер, Хішир), 1:1 – 7 Намісников (Стемкос, Кучеров), 1:2 – 12 Палат (Сергачов, Джонсон), 2:2 – 16 Палмієрі (Хенрік, Хол), 3:2 – 19 Гіббонс (Вуд, Сантіні), 3:3 – 34 Кучеров (Сергачов, Стемкос), 3:4 – 37 Стемкос (Гурде), 4:4 – 55 Стеффорд (Сіверсон, Хішир)

Оттава – Ванкувер– 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 15 Босер (дель Зотто, Бурмистров), 0:2 – 36 Бурмістров (Берча, Босер), 0:3 – 55 Ванек

Нешвілл – Колорадо– 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 24 Маккіннон (Рантанен, Беррі), 1:1 – 27 Арвідссон (Ємєлін, Форсберг), 2:1 – 33 Йосі (Форсберг, Арвідссон), 3:1 – 39 Сіссонс (Сміт, Йосі), 4:1 – 44 Уотсон (Ємєлін)

Вінніпег – Коламбус– 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Шайби: 0:1 – 20 Еткінсон (Веннберг, Панарін), 0:2 – 30 Фоліньо, 1:2 – 32 Коннор (Уілер, Шайфлі), 1:3 – 33 Джонсон (Андерсон, Дубінські), 1:4 – 38 Седлак, 1:5 – 52 Веренски (Калверт, Джонс), 2:5 – 58 Армія (Бафлин)

Даллас – Арізона– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Факсу (Янмарк-Нюлен), 2:0 – 30 Хем'юс (Факсу, Пітлік), 2:1 – 34 Демерс (Дюклер, Будинок), 3:1 – 59 Радулов (Хем'юс, Сегін)

Едмонтон – Кароліна– 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Шайби: 0:1 – 1 Терявяйнен (Вільямс, Слевін), 0:2 – 4 Терявяйнен (Дж.Стаал, Фолк), 0:3 – 18 Ліндхольм (Фолк, Дж.Стаал), 1:3 – 37 Летесту (Макдевід, Ямамото), 1:4 – 44 Дж.Стаал, 2:4 – 45 Строум (Рассел, Йокінен), 3:4 – 48 Лучич (Нюджент-Хопкінс, Строум), 3:5 – 50 Слевін (Вільямс, Дж.Стаал)

Вегас – Баффало – 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – 6 О'Райллі (Кейн, Бульє), 1:1 – 14 Ліндберг (Карлссон, Сміт), 2:1 – 26 (Лайпсик, Енгелланд), 3:1 – 38 Сміт (Міллер, Хант), 4:1 – 43 Перон (Ікін, Ніл), 4:2 – 50 О'Райллі (Айкел, Кейн), 4:3 – 58 Райнхарт (Помінвілл, Ристолайнен), 4:4 – 59 Кейн (Помінвілл, Айкел), 5:4 – 63 Перон (Ніл, Сбіса)

Сан-Хосе – Монреаль– 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Кутюр (Браун, Гертл), 1:1 – 4 Друен (Алзнер, Лехконен), 2:1 – 20 Павелскі (Бернс, Лабанк), 3:1 – 28 Гертл (Кутюр, Торнтон), 3:2 – 30 Уебер (Друэн, Меті), 4:2 – 33 Кутюр (Хеед, Павелскі), 5:2 – 59 Торнтон (Влешик, Кутюр)