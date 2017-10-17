"Тампа" здобула п'яту перемогу в шести матчах нового сезону НХЛ

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбувся єдиний матч, в якому "Тампа" з рахунком 3:2 в гостях переграла "Детройт", здобула п'яту перемогу в шести зустрічах і з 10 очками є поки найуспішнішою командою сезону, повідомляє офіційний сайт ліги.

Микита Кучеров оформив дубль, в тому числі забив переможний гол у третьому періоді за рахунку 2:2. Російський форвард став четвертим за 30 років гравцем, якому вдалося відзначитися у перших шести іграх сезону. З сімома голами він займає друге місце в списку снайперів, поступаючись тільки своєму співвітчизнику Олександру Овечкину (дев'ять).

"Коли працюєш над своєю грою, то стаєш краще, - сказав тренер "Лайтнінг" Джон Купер. - Він забив 30 голів. Потім він забив 40. Але він не стоїть на місці, а говорить, що хоче забити 50. Таке завзяття дуже подобається, але воно не дається просто так. Над цим треба багато працювати".

Свій перший гол у матчі Кучеров забив різким кистьовим кидком при грі в більшості, вразивши ближній верхній кут.

"Тампа" повела в рахунку 2:0 до середини першого періоду. Рахунок відкрив Тайлер Джонсон, який відзначився в меншості. У другому періоді "Ред Уінгз" зрівняли рахунок завдяки Джастіну Абделькадеру, який реалізував штрафний кидок, і Майку Гріну. Переможну шайбу Кучеров закинув на другій хвилині третього періоду. Василевський відбив усі кидки, що залишилися, і став другою зіркою ігрового дня.

"Детройт" – " Тампа-Бей– 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 9 Джонсон (), 0:2 – 10 Кучеров (Стемкос, Хедман), 1:2 – 22 Абделькадер (), 2:2 – 36 Грін (Татар, Абделькадер), 2:3 – 41 Кучеров (Намєсніков, Стемкос)