"Донбас" впевнено обіграв "Білий Барс", а "Кременчуг" дотиснув "Динамо" в матчах УХЛ

В Українській хокейній лізі у понеділок відбулися два поєдинки регулярного чемпіонату.

У першому матчі ігрового дня "Кременчук" вдома впорався з "Динамо" (Харків), не давши супернику нав'язати боротьбу за третє місце в турнірній таблиці.

В центральному матчі дня зустрічалися перша і друга команди чемпіонату — "Донбас" і "Білий Барс". Гострої боротьби не вийшло, повідомляє Sport Arena. Все, на що вистачило "Барсів" - закинути дві шайби вже після того, отримали у свої ворота шість.

ХК Кременчуг — Динамо Харків 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Шайби: 03:47 Чернишенко (Красильников) — 1:0; 10:14 Красильников (Грицько, Кривошапкін) — 2:0; 15:10 Чердак (менш.) — 2:1; 21:10 Красильников (Гриценко, Кривошапкін) — 3:1; 41:40 Праведний (Худяков) — 3:2; 49:29 Гриценко (Красильников, Бойков — більш.) — 4:2; 51:49 Гриценко (Грицьких, Кривошапкін — менш.) — 5:2; 52:58 Піддубний (Чердак, Куликов — більш.) — 5:3

Донбас — Білий Барс 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Шайби: 01:19 Фірсов (Ворона, Григор'єв) — 1:0; 08:47 Свищев (Новіков) — 2:0; 22:23 Ворона (Свищев, Александров) — 3:0; 24:11 Коренчук (п. в.) — 4:0; 48:10 Костіков (Ігнатенко, Захаров) — 5:0; 48:46 Коренчук (Александров, Жовнір — більш.) — 6:0; 36:20 Тимченко (Ядловський, Ромащенко — більш.) — 6:1; 55:01 Куцевич (Тимченко, Герцик) — 6:2