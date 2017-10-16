"Вегас" у НХЛ здобув перемогу над "Бостоном", "Лос-Анджелес" дотиснув "Нью-Йорк Айлендерс"

У ніч на понеділок в НХЛ відбулися три гри, повідомляє офіційний сайт змагань. Чергову перемогу здобув "Вегас", який на цей раз з рахунком 3:1 обіграв "Бостон". "Лос-Анджелес Кінгс" здобули мінімальну перемогу над "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2.

Вегас – Бостон– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 34 Так, 2:0 – 37 Шипачов (Енгелланд, Так), 2:1 – 59 Пастрняк (Макевой, Маршанд), 3:1 – 59 Ліндберг (Карлссон)

Анахайм – Баффало– 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Бейлі (Ларссон, Больє), 1:1 – 35 Вагнер (Менсон, Верметт), 1:2 – 39 Пуліо, 1:3 – 59 Ларссон (О'Райллі)

Лос-Анджелес – Айлендерс– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12 Копітар (Браун, Дауті), 1:1 – 28 Бейлі (Ледд, Барзел), 2:1 – 31 Маззін (Тоффолі, Фантенберг), 3:1 – 45 Дауті (Копітар), 3:2 – 54 Сизикас (Хікі, Клаттербак)