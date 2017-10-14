"Донбас" розтрошив "Вовків", "Динамо" обіграло "Львів" в матчах УХЛ

У Дружківці і Новояворівську відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Української хоккйной ліги, в яких "Донбас" розгромив броварських "Вовків", а "Галицькі Леви" поступилися харківському "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Дружківці завершилась розгромом "вовків", які на 9 голів суперника відповіли лише одним.

У свою чергу, в Новояворівську було забито 10 голів, але в пропорції 4:6.

УХЛ, 2017/18. Регулярний чемпіонат

"Галицькі Леви" Новояворівськ - МХК "Динамо" Харків - 4:6

1:1 | 1:2 | 2:3

Шайби: 1:0 Артем'єв (Чорна - більш.), 04:24. 1:1 Худяков (Сиротенко, Праведний), 07:29. 1:2 Худяков (Праведний, Сиротенко), 22:22. 2:2 Толстушко (Генералів, Двірник), 28:57. 2:3 Праведний (Сиротенко, Худяков), 31:53. 2:4 Горище (Олійник, Піддубний), 41:56. 3:4 Двірник (Толстушко, Генералів - більш.), 48:34. 3:5 Максименко (Горище), 50:17. 4:5 Двірник (Чобанян), 55:13. 4:6 Горище, 59:02.

"Донбас" (Донецьк) - ХК "Вовки" Бровари - 9:1

5:0 | 2:1 | 2:0

Шайби: 1:0 Луговий (Коренчук), 04:23. 2:0 Коваленко (Ігнатенко - більш.), 09:50. 3:0 Савченко (Коваленко), 12:10. 4:0 Савченко (Новіков, Коваленко), 16:22. 5:0 Мостовий (Свищев, Ворона), 18:09. 6:0 Коренчук (Александров), 32:45. 7:0 Савченко (Коваленко), 38:20. 8:0 Влад (Жовнір), 47:40. 8:1 Шапіро (Овчинников), 57:34. 9:1 Савченко (Коваленко, Шпак), 58:15.