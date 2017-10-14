Дебютант НХЛ "Вегас" і "Нью-Джерсі" програли вперше в сезоні

У ніч на суботу в Національній хккейной лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату, в яких перші поразки в сезоні зазнали "Вегас" і "Нью-Джерсі Девілз", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Найтс" кілька годин залишалися єдиною непереможеною командою ліги і мали хороший шанс виграти в четвертий раз поспіль. Після двох періодів "Вегас" вів у "Детройта" з рахунком 3:2, однак у третьому отримав чотири шайби у свої ворота і програв - 3:6.

Читайте також"Вегас" став першим дебютантом в історії НХЛ, який розпочав сезон з трьох перемог поспільГоловним героєм зустрічі став Хенрік Зеттерберг, який набрав 4 (1+3) очки. Ну а "Ред Уінгз" і самі здорово почали, вигравши чотири зустрічі з п'яти. Нападник Джеймс Ніл забив у четвертому матчі поспіль, ставши першим в сучасній ері НХЛ (з сезону 1967-68) гравцем, кому вдалося відзначитися у перших чотирьох зустрічах нової команди. Воротар "Голден Найтс" Марк-Андре Флері провів перший невдалий матч, пропустивши 6 шайб з 27 кидків.

Трохи раніше гол і три передачі Нікласа Бекстрема, дубль і передача Ти-Джея Оші, дві передачі Євгенія Кузнєцова і два (1+1) очки Олександра Овечкіна допомогли "Вашингтону" завдати "Нью-Джерсі" першої поразки в сезоні (5:2).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

13 жовтня.

Нью-Джерсі – Вашингтон– 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 14 Оші (Бэкстрем); 0:2 – 28 Овечкін (Карлсон, Бэкстрем); 1:2 – 36 Хол (Бутчер, Палмиери); 1:3 – 39 Врана (Сміт-Пеллі, Кузнєцов); 2:3 – 40 Палмиери (Мур, Сиверсон); 2:4 – 45 Оші (Кузнєцов, Бэкстрем); 2:5 – 47 Бэкстрем (Оші, Овечкін).

Коламбус – Рейнджерс– 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 14 Гейс; 1:1 – 39 Джонс (Веннберг, Веренски); 2:1 – 47 Панарін (Веренски, Джонс); 3:1 – 59 Седлак (Мюррей).

Колорадо – Анахайм– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 11 Ландескуг (Андригетто, Рантанен); 1:1 – 42 Монтур (Шоу, Кольяно); 2:1 – 54 Беррі (Андригетто, Рантанен); 3:1 – 59 Задоров.

Калгарі – Оттава– 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Шайби: 0:1 – 19 Сісі (Томпсон, Пайэтт); 0:2 – 38 Брассар (Райан, Стоун); 0:3 – 41 Хоффман (Терріс, Сісі); 0:4 – 45 Стоун (Брассар, Боровецки); 0:5 – 47 Дзингел (Терріс, Шабо); 0:6 – 56 Уайдман (Сміт, Терріс).

Вегас – Детройт– 3:6 (0:1, 3:1, 0:4)

Шайби: 0:1 – 1 Нюквист (Дейлі, Зеттерберг); 1:1 – 28 Маршессо (Сміт); 1:2 – 34 Зеттерберг (Дженсен, Хелм); 2:2 – 35 Ніл (Ікін, Перон); 3:2 – 36 Хаула (Лайпсик, Сбіса); 3:3 – 44 Манта (Нюквист, Зеттерберг); 3:4 – 47 Нільсен (Манта, Зеттерберг); 3:5 – 50 Нюквист (Манта); 3:6 – 54 Гленденинг (Ларкін, Абделькадер).