"Білий Барс" обіграв "Кременчук" у матчі Української хокейної ліги
21:33, 13 жовтня 2017Хокей
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Гра завершилася з рахунком 6:2.
"Білий Барс" взяв реванш за поразку дводенної давнини від Кременчука" / uhl.com.ua
У Білій Церкві завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" обіграв "Кременчук" повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:2.
Гості з Кременчука відкрили рахунок вже на 38-й секунді гри, але потім пропустили 5 голів поспіль. І тільки в середині третього періоду вони зуміли забити свій другий гол. Після чого знову ще один пропустили.
Хет-трик у цьому матчі на рахунку Кирила Бондаренка.
Таким чином, команда з Білої Церква набрала 25 очок і на 5 балів відстає від лідера турніру донецького "Донбасу" - 30.
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