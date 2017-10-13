"Білий Барс" обіграв "Кременчук" у матчі Української хокейної ліги

У Білій Церкві завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" обіграв "Кременчук" повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:2.

Гості з Кременчука відкрили рахунок вже на 38-й секунді гри, але потім пропустили 5 голів поспіль. І тільки в середині третього періоду вони зуміли забити свій другий гол. Після чого знову ще один пропустили.

Хет-трик у цьому матчі на рахунку Кирила Бондаренка.

Таким чином, команда з Білої Церква набрала 25 очок і на 5 балів відстає від лідера турніру донецького "Донбасу" - 30.