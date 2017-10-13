Сьогодні розпочинається чемпіонат України з хокею серед жінок

13 жовтня розпочинається Чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок в сезоні 2017-2018 років, повідомили УНІАН в Федерації хокею Украіни, яка є організатором турніру.

Одним із завдань проведення національної першості цього сезону є залучення молодих гравців. Зокрема, у складі кожної з команд мають виступати щонайменше 4 гравця віком від 15 до 25 років. Завдяки наявності молодих спортсменок зросте швидкість та якість гри, що дозволить в подальшому збільшити конкурентноздатність майбутньої національної жіночої збірної команди України.

У чемпіонаті братимуть участь п’ять команд. Це минулорічні чемпіони України – ХК «Королеви Дніпра» (м. Дніпро), срібні призери – ХК «Україночка» (м. Київ), бронзові призери – ХК «Пантери» (м. Харків), ХК «Дніпровські Білки» (м. Дніпро) та ХК «Лавина» (м. Кременчук). Загальна кількість заявлених до участі гравців склала 100 жінок.

Читайте такожВ Україні вперше відбудеться чемпіонат з хокею серед жіночих командЧемпіонат відбудеться в два етапи. Перший етап буде зіграно за туровою системою (загальна кількість турів – п’ять). В кожному турі братимуть участь чотири команди, одна команда відпочиватиме. Таким чином, кожна команда братиме участь в чотирьох турах. В рамках ігрового туру команди проведуть по три зустрічі. Чотири найкращі команди за підсумками першого етапу потраплять до другого етапу – Фіналу чотирьох. Ім’я чемпіона України з хокею серед жіночих команд країна дізнається 11 березня 2018 року.

«Проведення чемпіонату України серед жінок – це вагомий крок на шляху популяризації цього виду спорту. Протягом першого чемпіонату був помітний значний прогрес у діях учасників змагання. Наразі усі команди-учасниці професійно підходять до тренувальних занять та проведення матчів. Тож переконаний, що на вболівальників чекатиме справжнє спортивне видовище високої якості», – заявив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін.

Кожна команда зможе мати у своєму складі не більше чотирьох іноземних гравців. При цьому за попередніми заявками в чемпіонаті виступатимуть представниці Канади, США, Латвії, Молдови та Росії.

Організатором чемпіонату є Федерація хокею України. Безпосередній контроль за проведенням змагання здійснює жіночий комітет Федерації.