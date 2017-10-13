"Сент-Луїс" зазнав першої поразки в п'яти матчах нового сезону НХЛ

У ніч на п'ятницю відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, де "Сент-Луїс Блюз" зазнав першої поразки в сезоні, поступившись "Флориді Пантерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блюзмени" провели непоказний матч проти "Флоріди", в якому поступилися з рахунком 2:5.

Воротар "Пантерс" Роберто Луонго зробив 37 сейвів, здобув 454-ту перемогу в кар'єрі і зрівнявся з Кертісом Джозефом на четвертому місці в списку найбільш успішних голкіперів в історії. До Еда Белфура, який посідає третє місце, йому залишилося виграти 30 разів. Першою зіркою зустрічі був названий захисник "Флориди" Йен Маккошен, що закинув першу шайбу в кар'єрі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

12 жовтня.

Флорида – Сент-Луїс– 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 21 Маккошен (Бьюгстэд, Брикли), 1:1 – 21 Штястны (Пьетранжело, Тарасенко), 2:1 – 22 Трочек (Сивиур), 3:1 – 27 Макканн (Экблад, Врбата), 4:1 – 43 Экблад (Барков, Юбердо), 5:1 – 54 Бьюгстэд (Брикли, Макканн), 5:2 – 58 Данн (Пьетранжело, Апшолл).

Тампа-Бей – Піттсбург– 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 6 Куку (Строльман, Куниць), 1:1 – 13 Гюнцель (Раст, Летанг), 2:1 – 19 Хедман (Кучеров, Киллорн), 3:1 – 23 Стэмкос (Киллорн, Намісників), 3:2 – 28 Ширі (Ніємі, Руэдел), 4:2 – 29 Кучеров (Киллорн, Коберн), 4:3 – 34 Раст (Мяяття, Гюнцель), 5:3 – 37 Куку (Джонсон, Киллорн), 5:4 – 50 Ханвик (Кессел, Маккегг).

Нешвілл – Даллас– 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 8 Бенн (Клингберг, Спецца), 1:1 – 23 Жирар (Маклауд, Суббан), 2:1 – 26 Форсберг (Джохансен, Жирар), 3:1 – 55 Арвідссон (Форсберг), 4:1 – 58 Суббан.

Чикаго – Міннесота– 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Шайби: 0:1 – 39 Е. Стаал (Койл), 1:1 – 48 Хартман (Керо, Кейн), 1:2 – 50 Стюарт (Цукер), 1:3 – 52 Цукер (Райллі, Каллен), 1:4 – 55 Стюарт (Сперджен, Енніс), 1:5 – 57 Койву (Quincy, Ерікссон Ек), 2:5 – 59 Тэйвс (Хартман, Форслинг).

Аризона – Детройт– 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 26 Келлер (Будинок, Степан); 1:1 – 31 Фрк (Грін); 2:1 – 38 Келлер (Екман-Ларссон, Будинок); 2:2 – 39 Зеттерберг (Грін, Ларкін); 2:3 – 56 Гленденинг (Ховард, Ларкін); 2:4 – 58 Нільсен (Ерікссон, Хелм).

Ванкувер – Вінніпег– 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 7 Д. Седін (Ванек, Босер); 1:1 – 9 Морріссі (Літтл, Труба); 1:2 – 35 Лайні (Куликов, Літтл); 1:3 – 38 Майєрс (Копп); 2:3 – 52 Танев (Ганьє); 2:4 – 59 Елерс.

Сан-Хосе – Баффало– 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Гертл (Бедкер, Лабанк); 1:1 – 12 Поминвилл (Айкел, Гиргенсонс); 2:1 – 15 Тірні (Майєр, Донський); 2:2 – 26 Поминвилл (Гиргенсонс, Айкел); 3:2 – 34 Майєр (Тірні, Донський).