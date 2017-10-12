"Динамо" обіграло "Галицьких Левів", "Донбас" розгромив броварських "Вовків"

В Новояворівську і Дружківці відбулися чергові матчі УХЛ.

Сьогодні відбулися чергові матчі Української хокейної ліги, де в Новояворівську "Галицькі Леви" поступилися харківському "Динамо", а "Донбас" розгромив "Вовків" з Броварів, повідомляє офіційний сайт змагань. Гра в Харкові завершилася з рахунком 2:4, а матч у Львові - 9:0. 12 жовтня. УХЛ "Галицькі Леви" Новояворівськ - МХК "Динамо" Харків - 2:4 1:0 | 0:0 | 1:4 Шайби: 1:0 Двірник (Толстушко, Чобанян), 12:32. 1:1-Олійник (Чердак), 44:54. 1:2 Максименко (Піддубний - більш.), 58:10. 1:3 Піддубний (Максименко - менш.), 54:00. 2:3 Толстушко (Муртищев, Генералів - більш.), 58:20. 2:4 Чердак (Піддубний), 59:28. Донбас (Донецьк) - ХК Вовки Бровари - 9:0 5:0 | 1:0 | 3:0 Шайби: 1:0 Новіков (Кузьмик), 10:39, 2:0 Александров (Захаров, Савченко), 12:32, 3:0 Лялька (Захаров, Александров), 15:58, 4:0 Ігнатенко (Свищев), 16:18, 5:0 Лялька (Захаров, Савченко), 18:42, 6:0 Новіков (Кузьмик), 23:20, 7:0 Лялька (Ігнатенко, Захаров - більш.), 48:38, 8:0 Мостовий (Ворона), 53:00, 9:0 Захаров, 54:45.

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