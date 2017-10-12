"Калгарі" вирвав перемогу у "Лос-Анджелеса", "Піттсбург" дотиснув "Вашингтон"

Відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги.

У Національній хокейній лізі остоялись чергові матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт НХЛ. Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінз» здобули перемогу над «Вашингтон Кепіталз». Гра у столиці США завершилася з рахунком 3:2. "Калгарі" в овертаймі здобув перемогу над "Лос-Анджелесом" - 4:3. Вирішальну шайбу закинув Монахан. Вашингтон – Піттсбург 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Шайби: 0:1 – 5 Летанг (Хернквист, Раст), 0:2 – 28 Хернквист (Кросбі, Кюнхакль), 1:2 – 39 Юос (Конноллі, Еллер), 1:3 – 40 Ширі (Мяяття, Шульц), 2:3 – 52 Овечкін ( Бекстрем, Юос). Торонто – Нью-Джерсі 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) Шайби: 1:0 – 8 ван Рімсдайк (Райллі, Марнер), 1:1 – 9 Вуд (Бутчер, Сантіні), 1:2 – 10 Вуд (Бутчер, Хенрік), 2:2 – 13 Мур (Хейнсі, Зайцев), 2:3 – 29 Заха (Юханссон, Братт), 2:4 – 34 Гіббонс (Хенрік), 2:5 – 43 Колман, 3:5 – 53 Меттьюс (Марло, В.Нюландер), 3:6 – 57 Заха (Мур). Колорадо – Бостон 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) Шайби: 1:0 – 8 Керфут (Дюшен, Беррі), 1:1 – 17 Маршанд (Спунер), 2:1 – 21 Якупов (Маккіннон), 3:1 – 32 Андрігетто (Ландескуг, Маккіннон), 4:1 – 35 Дюшен (Якупов), 4:2 – 51 Шаллер (Хейнен, Куралі), 4:3 – 52 Крюг (Неш, Маршанд), 5:3 – 58 Андрігетто (Немет, Рантанен), 6:3 – 58 Джост. Анахайм – Айлендерс 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 1 Кольяно (Гецлаф, Менсон), 1:1 – 13 Нелсон (Хо-Сенг, Мейфілд), 2:1 – 28 Ракелль (Кольяно, Фаулер), 3:1 – 45 (Ітт Гецлаф, Менсон), 3:2 – 47 Нелсон (Хо-Сенг, де Хаан). Лос-Анджелес – Калгарі 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 3 Ткачак (Джиордано, Баклунд), 0:2 – 7 Фролік (Монахан, Годро), 1:2 – 35 Копітар (Браун, Маззин), 2:2 – 40 Браун (Дауті), 3:2 – 41 Браун (Копітар, Форборт), 3:3 – 50 Ткачак (Фролік, Хемілтон), 3:4 – 61 Монахан (Годро, Броді).

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