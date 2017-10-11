Протистояння "Кременчука" і "Білого Барса" в рамках УХЛ завершилося лише в овертаймі

«Кременчук» зумів здобути домашню перемогу у матчі десятого туру чемпіонату України з хокею проти «Білого Барса».

Вперше в сезоні УХЛ був зіграний овертайм, а закинута в ньому шайба Дмитра Чернишенка вирішила результат зустрічі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, «Кременчук» набрав 17 очок після 9 зіграних зустрічей і йде третім у турнірній таблиці УХЛ, а «Білий Барс» залишився другим з 22 очками після 10 матчів.

Кременчук – Білий Барс– 7:6 (2:1, 1:2, 3:3, 1:0)

Шайби: 1:0 Чернишенко (Козачук, Карпенко) 3:07, 2:0 Шах (Шиманський, Чорний) 16:28, 2:1 Найдьонов (Бондаренко, Сеник) 19:06, 3:1 Грицьких (більшість 2) (Чернишенко, Бойков) 20:36, 3:2 Герцик (меншість) (Куцевич, Табашник) 26:24, 3:3 Ромащенко (Бондаренко, Тимченко) 30:51, 3:4 Тимченко (Герцик, Ромащенко) 40:25, 3:5 Панов (Логач, Сеник) 41:30, 4:5 Шах (Шиманський) 44:29, 5:5 Бойков (Карпенко) 49:23, 6:5 Бойков (Чернишенко) 51:50, 6:6 Тимченко (Герцик, Ромащенко) 58:21, 7:6 Чернишенко (Бойков, Боєвих) 2:34 ОТ.