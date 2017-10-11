"Вегас" став першим дебютантом в історії НХЛ, який розпочав сезон з трьох перемог поспіль

У ніч на середу "Вегас Голден Найтс" став першим в історії клубом НХЛ, який почав існування з трьох перемог поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги,

Вечір в Лас-Вегасі був емоційним. "Голден Найтс" проводили перший домашній матч в історії, перед якими відбулася зворушлива церемонія пам'яті загиблих під час нещодавньої стрілянини на концерті, де загинули 58 осіб.

Емоції так заразили хокеїстів, що вже до 11-й хвилині першого періоду "Вегас" вів у "Арізони" з рахунком 4:0. Згодом, "Голден Найтс" впевнено довели зустріч до перемоги з рахунком 5:2 і стали першою в історії командою НХЛ, яка почала існування з трьох перемог.

Воротар Марк-Андре Флері зробив 31 сейв і разом з командою здобув свою третю перемогу.

Регулярний чемпіонат НХЛ. 11 жовтня.

Кароліна – Коламбус– 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 50 Мілано (Фоліньо, Бьоркстранн), 1:1 – 58 Скіннер, 1:2 – 64 Мілано

Рейнджерс – Сент-Луїс– 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Гуннарссон (Шварц), 1:1 – 2 Зибанежад (Шаттенкірк, Бучневич), 1:2 – 13 Шенн (Штястны), 1:3 – 58 Шварц (Пьетранжело, Соботка)

Монреаль – Чикаго– 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Плеканец, 1:1 – 17 Дебринкат (Шарп), 1:2 – 18 Саад (Паник, Тэйвс), 1:3 – 30 Анісімов (Фрэнсон, Дебринкат)

Нешвілл – Філадельфія– 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Шайби: 1:0 – 4 Сміт (Екхольм, Фіала), 2:0 – 23 Хартнелл (Оберг), 3:0 – 25 Боніно (Суббан, Екхольм), 3:1 – 30 Макдоналд (Лейер, Лоутон), 3:2 – 30 Патрік (Уіс), 3:3 – 35 Філппула (Гостисбеер, Ворачек), 3:4 – 45 Конекны (Гостисбеер, Уіл), 3:5 – 46 Філппула (Ворачек, Жиру), 4:5 – 47 Форсберг (Жирар, Джохансен), 5:5 – 58 Хартнелл (Суббан, Форсберг), 6:5 – 59 Форсберг (Фіала, Суббан)

Даллас – Детройт– 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 9 Клингберг (Спецца), 2:0 – 19 Сегін (Клингберг, Бенн), 2:1 – 23 Абделькадер (Грін, Зеттерберг), 3:1 – 28 Янмарк-Нюлен (Линделль, Радулов), 3:2 – 55 Манта (Грін, Ларкін), 4:2 – 59 Ганзал (Янмарк-Нюлен)

Вегас – Арізона– 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 2 Носек (Сбіса, Бельмар), 2:0 – 4 Енгелланд (Лайпсик), 3:0 – 6 Ніл (Перон, Макнэбб), 4:0 – 10 Ніл (Хаула, Сміт), 4:1 – 12 Рідер (Ялмарссон), 5:1 – 37 Ліндберг (Лайпсик), 5:2 – 54 Коннотон (Келлер, Степан)

Ванкувер – Оттава– 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 4 Сісі (Терріс, Сміт), 1:1 – 7 Танев (Д. Сивин, Х. Сивин), 2:1 – 34 Ванек (Х. Сивин, Стечер), 2:2 – 45 Дзингел (Пажо, Райан)