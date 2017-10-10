"Сент-Луїс" і "Торонто" здобули треті перемоги в регулярному сезоні НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі "Сент-Луїс" і "Торонто" продовжили переможні серії до трьох матчів, повідомляє офіційний сайт ліги,

У той же час, "Тампа" зупинила форварда "Вашингтона" Олександра Овечкіна, який до цього зробив два хет-трики поспіль, "Калгарі" виграв в Анахаймі вперше з 2006 року, хет-трик Ніколаса Елерса допоміг "Вінніпегу" обіграти "Едмонтон" і здобути першу перемогу в сезоні, а "Баффало" програв в третій раз поспіль.

Айлендерс – Сент-Луїс 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 Тарасенко (Счастны), 29:38, 0:2 Тарасенко, (Шварц, Пьетранжело – більш.) 35:34, 1:2 Ледд (Чимера, Нельсон) 53:04, 2:2 (Хікі, Еберле) 59:00.

Бостон – Колорадо 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 Андригетто (Рантанен, Задоров) 04:41, 0:2 Комфер (Содерберг) 13:24, 0:3 Якупов (Немет, Керфут) 46:07, 0:4 Якупов (Андригетто, Маккіннон) 59:16.

Баффало – Нью-Джерсі 2:6 (0:2, 1:4, 1:0)

Шайби: 0:1 Ноэсен (Гіббонс) 06:28, 0:2 Гіббонс (Хишир, Юханссон) 18:56, 1:2 Кейн (Ристолайнен) 25:02, 1:3 Братт (Хенрік, Мюллер) 25:23, 1:4 Юханссон (Хол) 27:49, 1:5 Братт (Хол, Грін) 32:19, 1:6 Юханссон (Братт) 38:56, 2:6 Кейн (Поминвилль) 57:03.

Торонто – Чикаго 4:3 ВІД (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 Рутта (Хейден, Боума) 03:46, 0:2 Тейвз (Паник, Саад) 07:57, 1:2 Зайців (Браун, Росен) 30:20, 1:3 Паник (Форслинг, Рутта) 47:52, 2:3 Браун (Зайцев, Хэйнси) 53:00, 3:3 Римсдайк (Бозак, Райллі) 55:42, 4:3 Меттьюс 63:43.

Тампа-Бей – Вашингтон 4:3 ВІД (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Ніклас Бекстрем (Бураковски, Оши) 16:42, 0:2 Оші (Карлсон, Бекстрем) 18:05, 1:2 Киллорн (Пойнт, Коберн) 25:28, 1:3 Оші (Бекстрем, Кузнєцов) 27:49, 2:3 Куниць (Строльман, Пакетт) 38:09, 3:3 Кучеров (Киллорн, Строльман) 50:46, 4:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) 63:08.

Едмонтон – Вінніпег 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Шайфли (Куликов, Мэттьяс) 08:56, 0:2 Куликов (Елерс, Уілер) 16:27, 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Маруна) 32:53, 2:2 Ньюджент-Хопкінс (Нурс) 33:33, 2:3 Елерс (Троуба, Хеллебайк) 36:48, 2:4 Елерс (Wheeler, Шайфли) 37:57, 2:5 Елерс (Шайфли, Уілер) 58:46.

Анахайм – Калгарі 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Монахан (Верстиг Броді) 36:27, 0:2 Баклунд (Фролік) 46:19.