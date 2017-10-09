Броварські "Вовки" дали серйозний бій "Кременчуку", але поступилися в матчі УХЛ

Матчем у Броварах «Вовки» і «Кременчук» завершували дев'ятий тур чемпіонату Української хокейної ліги, і матч, на подив багатьох вболівальників, видався дуже цікавим для глядачів, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Після стартового вкидання обидві команди стали грати в атакуючий хокей. Рахунок у матчі відкрили «Вовки» – Віктор Мілінський пройшов по правому борту і віддав шайбу Олексію Овчинникову, який був один перед воротами кременчужан. За мить «Вовки» закинули і другий раз, коли після кидка Соломона Шапіро шайба закотилася у ворота Віталія Власенка. Відіграти одну шайбу кременчужани змогли граючи в меншості після видалення Севастьяна Карпенко. Новачок "городян" Олексій Красильніков перехопив шайбу, і відправив у відрив Гліба Кривошапкина, який переграв 1 в 1 голкіпера «Вовків» Однак повернути відрив у дві шайби «Вовки» змогли в кінцівці першого періоду, закинувши другу командну шайбу в меншості в цьому сезоні. Віктор Мілінський увійшов в зону супротивника, і, на паузі, обіграв Віталія Власенка.

Другий період пройшов при явному домінуванні «Кременчука». Спочатку Микита Гордюшин помилився у грі за воротами, і Севастян Карпенко відправив шайбу у порожні ворота, а за 4 хвилини рахунок зрівняв Гліб Кривошапкін. Вивів «Кременчуг» вперед Олексій Красильніков, перегравши у метушні біля воріт "вовків" голкіпера та захисників броварської команди. Через півтори хвилини, після кидка Дмитра Чернишенка, шайба потрапила в голкіпера «Вовків», і закотилася у ворота Гордюшина. Відзначимо, що обидві шайби кременчужани закинули у більшості. На 39-й хвилині зустрічі інтригу в матч повернув Соломон Шапіро, який потужним кидком скоротив розрив до однієї шайби

Щойно розпочався третій період, шосту шайбу своєї команди Севастян Карпенко, пробивши кистьовим кидком захисників і воротаря «Вовків». Броварська команда на це відповіла сольним проходом Олексія Овчинникова, уложившего голкіпера і відправив шайбу в кут воріт. Далі закинутими шайбами відрізнялися виключно гравці «Кременчука». Спочатку з передачі Дмитра Чернишенка шайбу у ворота Власенко "заштовхав" Карпенко, після чого першу шайбу у складі «Кременчука» в нинішньому сезоні закинув Олексій Костюк, по черзі обіграв захисників і голкіпера. Остаточний рахунок у матчі – 5:9 – встановив Дмитро Чернишенко, який реалізував чисельну перевагу своєї команди.

Броварські «Вовки» провели поки що свій найкращий матч у сезоні, але не змогли розжитися турнірними очками. Зазначимо, що підопічні Олександра Хміля вперше закинули більше 2 шайб в одному матчі.

ХК «Вовки» - «Кременчуг» 5:9 (3:1; 1:4; 1:4)

Шайби: 1:0 Овчинников (Мілінський), 02:52. 2:0 Шапіро (Овчинніков, Жаріков), 05:56. 2:1 Кривошапкин (Красильніков), 13:22. 3:1 Мілінський (Жаріков - менш.), 18:36. 3:2 Карпенко (Бойків, Чернишенко), 32:18. 3:3 Кривошапкін, 34:24. 3:4 Красильніков (Алексанян-Петрович, Кривошапкін - більш.), 36:26. 3:5 Чернишенко (Бойків, Роганов - більш.), 37:53. 4:5 Шапіро (Овчинников), 38:19. 4:6 Карпенко (Роганов - більш.), 40:55. 5:6 Овчинников (Шелестуна), 46:20. 5:7 Карпенко (Бойків, Чернишенко), 46:45. 5:8 Костюк (Горлушко), 51:23. 5:9 Чернишенко (Бойків, Карпенко - більш.), 54:44.