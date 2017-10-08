"Голден Найтс" стали третьою в історії НХЛ новою командою, яка стартувала з двох перемог

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів, де головною подією стала друга поспіль перемога нової команди ліги "Вегас Голден Найтс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Найтс" виграли вдруге поспіль, причому знову здорово провели кінцівку. За 1:12 хвилини до кінця третього періоду захисник Нейт Шмідт зрівняв рахунок, а в овертаймі переможний гол, як і напередодні, забив Джеймс Ніл - кращий в історії "Вегаса" гравець. Знову чудово зіграв Марк-Андре Флері, який відбив 27 кидків. У воротах "Койотіз" перший матч провів Антті Раанта, який зробив 42 сейва.

"Голден Найтс" стали третьою в історії новою командою (з сезону 1967-68), які стартували з двох перемог.

Нью-Джерсі – Колорадо 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Хенрік (Палмієрі, Батчер); 2:0 – 22 Гейс (Батчер, Палмієрі); 2:1 – 32 Седерберг (Комфер, Джост); 3:1 – 39 Братт (Батчер, Хол); 4:1 – 54 Мур (Братт).

Оттава – Детройт 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 57 Фрік (Ларкін); 1:1 – 58 Фанюф.

Флорида – Тампа-Бей 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – 3 Кучеров (Стэмкос, Намєстніков); 0:2 – 4 Намєстніков (Кучеров, Стэмкос); 1:2 – 12 Дадонов (Юбердо, Экблад); 2:2 – 21 Бьюгстэд (Макканн, Дадонов); 2:3 – 33 Пойнт (Палат); 3:3 – 46 Сівіур (Барков, Хейлі); 4:3 – 46 Макканн (Бріклі, Бьюгстед); 5:3 – 48 Трочек (Барков, Врбата); 5:4 – 54 Джонсон (Пойнт, Гурде).

Айлендерс – Баффало 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Таварес (Еберле); 2:0 – 25 Таварес; 3:0 – 26 Сизикас (Ледд); 4:0 – 27 Бейлі (Чимера, Хо-Сенг); 4:1 – 30 Кейн (Айкел); 4:2 – 35 Кейн (О'райллі); 5:2 – 45 Бовилье (Сизикас, Ледді); 5:3 – 56 Айкел (Кейн, Ристолайнен); 6:3 – 59 Сизикас (Бейлі, Таварес).

Піттсбург – Нешвілл 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Малкін (Хагелін, Кессел); 2:0 – 10 Гюнцель (Кросбі, Раст); 3:0 – 32 Рівс (Роуни, Мяяття); 4:0 – 40 Мяяття (Раст, Кросбі).

Вашингтон – Монреаль 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Оші (Бураковски, Бекстрем); 2:0 – 1 Овечкін (Врана, Кузнєцов); 3:0 – 2 Овечкін ( Бекстрем, Кузнєцов); 4:0 – 18 Овечкін (Несс, Кузнєцов); 4:1 – 24 Галлахер (Байрон); 5:1 – 36 Овечкін (Карлсон, Кузнєцов); 6:1 – 38 Уолкер (Бігл, Сміт-Пеллі).

Кароліна – Міннесота 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 6 Цукер (Райллі, Дамба); 1:1 – 11 Нордстрем (Макгинн, Крюгер); 1:2 – 18 Стюарт (Фоліньо, Сперджен); 1:3 – 33 Е. Стаал (Койл, Цукер); 2:3 – 36 Райан (Раск, Вільямс); 3:3 – 45 Хэнифин (Ліндхольм, Агв); 4:3 – 58 Раск (Ліндхольм, Агв); 4:4 – 59 Койву (Сутер, Е. Стаал).

Торонто – Рейнджерс 8:5 (5:2, 0:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – 2 Мур (Мартін, Зайців); 1:1 – 3 Міллер (Гейс, Крайдер); 2:1 – 5 Хайман (Ст. Нюландер); 3:1 – 11 Гардінер; 4:1 – 13 Зайцев (Кадри, Хэйнси); 5:1 – 17 Хайман; 5:2 – 19 Шаттенкірк (Крайдер, Зукарелло-Асен); 5:3 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шаттенкірк); 5:4 – 32 Стаал (Макдона, Зукарелло-Асен); 5:5 – 34 Зукарелло-Асен ( Міллер, Стаал); 6:5 – 47 Бозак (Гардінер, Марнер); 7:5 – 49 Комарів (Меттьюс, Ст. Нюландер); 8:5 – 58 Кадрі (Комарів, Марло)

Сент-Луїс – Даллас 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 9 Гуннарссон (Соботка, Штястны); 2:0 – 11 Эдмундсон (Шварц, Пьетранжело); 3:0 – 14 Шварц (Шенн, Яшкін); 3:1 – 42 Клингберг (Шор, Радулов); 4:1 – 48 Тарасенко (Шенн, Пьетранжело); 4:2 – 53 Янмарк-Нюлен (Річі, Спецца).

Чикаго – Коламбус 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Кейн (Форслинг, Хартман); 2:0 – 6 Саад (Тэйвс, Шарп); 3:0 – 30 Тэйвс (Саад); 3:1 – 30 Мілано (Карлссон, Фоліньо); 4:1 – 32 Рутта (Кейн); 5:1 – 54 Панік.

Аризона – Вегас 1:2 ВІД (1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Рідер 5 (Шенн, Мартинук); 1:1 – 58 Шмідт; 1:2 – 63 Ніл (Шмідт, Перон).

Калгарі – Вінніпег 6:3 (1:3, 4:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 8 Танев; 1:1 – 10 Броді (Верстиг, Годро); 1:2 – 12 Шайфли (Перро, Уілер); 1:3 – 15 Лайні (Морріссі, Перро); 2:3 – 28 Броді (Годро, Стоун); 3:3 – 32 Ферланд (Годро, Джиордано); 4:3 – 37 Годро (Лазар, Броді); 5:3 – 38 Верстиг (Броді, Монахан); 6:3 – 40 Баклунд (Ткачак, Хемілтон).

Анахайм – Філадельфія 2:3 ВІД (1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 8 Проворов (Уіл, Патрік); 1:1 – 12 Верметт (Менсон, Каші); 1:2 – 33 Кутюр'є (Жиру, Ворачек); 2:2 – 43 Фаулер; 2:3 – 60 Сіммондс (Проворов, Кутюр'є).

Ванкувер – Едмонтон 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Рассел (Лучич, Кэссиан); 1:1 – 7 Хорват (Маркстрем, Хаттон); 2:1 – 9 Саттер; 3:1 – 20 Хорват (Едлер, Ерікссон); 3:2 – 48 Нюджент-Хопкінс (Рассел, Маруна).

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Браун (Копітар); 1:1 – 6 Бедкер (Демело, Діллон); 1:2 – 19 Копітар (Маззин); 1:3 – 32 Копітар (Форборт, Браун); 1:4 – 34 Шор.