"Донбас" відправив сім шайб у ворота "Галицьких Левів" у матчі УХЛ

В суботу відбувся один матч в рамках чергового туру Української хокейної ліги.

У Новояворівську місцеві "Галицькі Леви" приймали чинного чемпіона ліги "Донбас".

Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, поєдинок завершився розгромною перемогою фаворита - 7:1. По дублю у складі "Донбасу" оформили Іван Савченко та Владислав Луговий.

"Галицькі Леви" – "Донбас" - 1:7 (0:4, 1:3, 0:0)

Шайби: 0:1 Коренчук (Савченко, Жовнір), 00:34. 0:2 Савченко (Луговий, Коренчук - більш.), 02:20. 0:3 Костіков (Лялька, Влад), 08:11. 0:4 Савченко (Коренчук, Влад), 10:15. 0:5 Александров (Луговий, Коренчук - більш.), 22:19. 0:6 Луговий (Рубан - менш.), 33:02. 1:6 Артем'єв (Чіканцев, Арабов - більш.), 36:55. 1:7 Луговий (Савченко, Коренчук), 38:58.