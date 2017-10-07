"Білий Барс" крупно обіграв харківське "Динамо" у матчі УХЛ

"Білий Барс" (Біла Церква) на своїй арені обіграв харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Перший період пройшов під обопільний шквал атак, проте і Олександр Качула, і Владислав Гурко впевнено діяли у своїх воротах. Така ситуація на льоду в Білій Церкві складалася до 16-ї хвилини, коли господарі отримали чисельну перевагу, яку тут же реалізували.

Наступна більшість у першому періоді також стало результативною для команди Костянтина Буценка.

Третя шайба в матчі також була закинута в нерівних складах. Правда, на цей раз «Білий Барс» закинув її в меншості – відзначився Микита Лесніков, який втік від захисників харківської команди.

В середині зустрічі "Барси" закинули ще одну шайбу – і на цей раз в рівних складах. Владислав Куцевич відмінно "відтер" корпусом захисника «Динамо», об'їхав голкіпера харків'ян і відправив шайбу під поперечину воріт. Через дві хвилини воротар «Білого Барса» Олександр Качула втратив шайбу після кидка Богдана Піддубного, і Руслан Максименко зіграв на добиванні, "розмочивши" воротаря суперника.

У дебюті третього періоду "динамівцям" вдалося скоротити розрив у рахунку. Незважаючи на те, що харків'яни грали в меншості, Максименко зміг втекти від захисника «Білого Барса» і закинути другу шайбу у грі. Не минуло й хвилини, як «Білий Барс», як і раніше, граючи в більшості, повернув різницю в рахунку: знову відзначився Ядловський, який зіграв на добиванні.

На 48-й хвилині матчу дуже невдало провалився захист харківської команди, дозволивши Кирилу Бондаренку, Руслану Ромащенку та Данилу Печерських викотитися втрьох на захисника і голкіпера «Динамо» – і з другої спроби Печерських все ж переправив шайбу у ворота.

Фінальний рахунок у матчі встановив Дмитро Даниленко за 16 секунд до фінальної сирени, і знову шайба була закинута в більшості! Таким чином, «Білий Барс» оформив перемогу над харківською командою, і пішов у відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці – тепер відстань між "Барсами" і «Кременчуком» становить 9 очок, однак кременчужани мають дві гри в запасі.

«Білий Барс» - МХК «Динамо» 7:2 (2:0; 2:1; 3:1)

Шайби: 1:0 Печерських (Бондаренко, Ромащенко - більш.), 15:45. 2:0 Ядловський (Даниленко, Лісників - більш.), 19:20. 3:0 Лісників (Ядловський - менше і менше.), 24:03. 4:0 Куцевич (Даниленко, Лісників), 30:15. 4:1 Максименко (Піддубний, Горище), 32:51. 4:2 Максименко - менше і менше., 40:07. 5:2 Ядловський (Куцевич, Даниленко - більш.), 40:53. 6:2 Печерських (Бондаренко, Ромащенко), 48:00. 7:2 Даниленко (Табашник, Ядловський - більш.), 59:44.