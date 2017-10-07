"Вегас" здобув перемогу у своєму історичному дебюті в НХЛ

У ніч з 6-го на 7 жовтня в Національній хокейній лізі відбулися 3 матчі регулярного чемпіонату. Свій дебютний матч в історії НХЛ провів клуб "Вегас", який переміг на виїзді "Даллас" - 2:1. Дублем у складі "Вегас Голден Найтс" відзначився Джеймс Ніл. Голкіпер "Вегаса" Марк-Андре Флері відбив 45 кидків по своїх воротах з 46.

Коламбус – Айлендерс– 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Мілано (Фоліньо, Бьоркстранн), 2:0 – 11 Еткінсон (Панарін), 3:0 – 26 Мюррей (Веннберг, Панарін), 4:0 – 30 Веренскі (Панарін, Веннберг), 5:0 – 31 Дюбуа (Джонс)

Тампа-Бей – Флорида– 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 1:0 – 6 Палат (Хедман, Пойнт), 2:0 – 20 Пойнт (), 2:1 – 32 Бріклі (Петрович), 2:2 – 37 Писік (Трочек, Врбата), 3:2 – 40 Намісників (Кіллорн, Стемкос), 4:2 – 46 Кучеров, 4:3 – 54 Юбердо (Йендл, Дадонов), 5:3 – 59 Палат (Пойнт)

Даллас – Вегас– 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 37 Сегін (Клінгберг, Шор), 1:1 – 50 Ніл (Сбіса, Шмідт), 1:2 – 57 Ніл (Гаррісон, Ікін)