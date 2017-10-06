"Чикаго" розгромив чемпіона НХЛ "Піттсбург" з рахунком 10:1

В ніч з 5-го на 6 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 8 поєдинків регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт NHL.

Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінз» зазнали нищівної поразки від «Чикаго Блекхоукс» в гостях. Гра в Іллінойсі завершилася з рахунком 10:1.

Господарі п'ять разів вразили ворота діючих чемпіонів вже в першому періоді, ще тричі — у другому, а також закинули дві шайби у заключному періоді. У складі «Чикаго» варто виділити гру Брендона Саада, який оформив хет-трик, а також Ніка Шмальца, який записав на свій рахунок дубль.

Це друга поразка "Піттсбурга" за два дні. Нагадаємо, що у стартовий день регулярної першості "Пінгвіни" поступилися "Сент-Луїсу" (4:5).

Рейнджерс – Колорадо– 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 5 Дюшен (Якупов, Немет), 0:2 – 10 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 1:2 -17 Зибанежад (Шаттенкірк), 2:2 – 19 Зибанежад (Бучневич, Зукарелло-Асен), 2:3 – 37 Беррі (Бігра, Керфут), 2:4 – 59 Ландескуг (Дюшен)

Баффало – Монреаль – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 8 Помінвілл (Гріффіт), 1:1 – 17 Пачиоретті (Галлахер, Друен), 2:1 – 20 Помінвілл (Кейн, Айкел), 2:2 – 48 Дано (Алзнер, Уебер)

Бостон – Нешвілл– 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 8 Пастрняк (Крейчі, Макевой), 1:1 – 19 Арвідссон (Джохансен), 2:1 – 25 Дебраск (Бьорк, Крейчі), 3:1 – 35 Макевой (Дебраск, Крейчі), 4:1 – 57 Маршанд (Карло), 4:2 – 58 Хартнелл (Арвідссон, Джохансен), 4:3 – 59 Форсберг (Суббан, Йернкрук)

Детройт – Міннесота– 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 34 Манта (Грін, Фрк), 2:0 – 35 Ларкін (Манта, Грін), 2:1 – 42 Стюарт (Квінсі, Енніс), 2:2 – 42 Ерікссон Ек (Фоліньо, Стюарт), 3:2 – 47 Зеттерберг (Татар, Грін), 4:2 – 50 Фрк (Грін, Манта)

Оттава – Вашингтон – 4:5 Б (1:1, 1:0, 2:3)

Шайби: 1:0 – 6 Уайдман (Райан, Брассар), 1:1 – 8 Конноллі (Нісканен, Масла), 2:1 – 26 Стоун (Брассар), 3:1 – 42 Брассар (Райан), 3:2 – 44 Овечкін (Кузнєцов), 3:3 – 45 Овечкін (Врана, Кузнєцов), 4:3 – 46 Стоун (Уайдман, Фанюф), 4:4 – 50 Овечкін (Врана, Кузнєцов)

Чикаго – Піттсбург– 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 6 Хартман (Кемпні, Кейн), 2:0 – 7 Шмальц (Хартман, Кейн), 3:0 – 7 Саад (Ядра), 4:0 – 9 Саад (Кіт, Сібрук), 5:0 – 17 Шарп (Анісімов), 5:1 – 22 Кессел (Малкін, Кросбі), 6:1 – 23 Кейн (Форслінг, Хартман), 7:1 – 29 Паник (Рутта, Шмальц), 8:1 – 30 Шмальц (Хартман, Кейн), 9:1 – 45 Саад (Сібрук, Тейвс), 10:1 – 53 Сібрук (Хартман, Хейден)

Анахайм – Арізона– 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 4 Дюклер (Рідер, Голігоскі), 0:2 – 8 Келлер (Домі, Голігоскі), 1:2 – 9 Перрі (Ракелль), 1:3 – 28 Домі (Дворак, Екман-Ларссон), 1:4 – 33 Фішер (Голігоскі, Перліні), 2:4 – 35 Перрі (Кольяно, Ракелль), 3:4 – 35 Каші (Сильверберг, Монтур), 4:4 – 53 Кольяно (Перрі), 5:4 – 56 Ракелль (Кольяно)

Лос-Анджелес – Філадельфія– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 26 Льюїс (Кліффорд, Шор), 2:0 – 57 Тоффолі (Пірсона, Картер).