Володар Кубка Стенлі-2017 "Піттсбург" програв у першому матчі нового сезону НХЛ

В ніч з 4-го на 5 жовтня стартував новий сезон у Національній хокейній лізі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Відбулося 4 поєдинки регулярного чемпіонату. Зазначимо, що поразки в дебютному поєдинку сезону зазнав переможець Кубка Стенлі-2017 "Піттсбург", який поступився на своєму полі "Сент-Луїсу".

Вінніпег – Торонто 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

Шайби: 0:1 – Кадрі (Бозак, ван Рімсдайк), 15:45, ГБ, 0:2 – ван Рімсдайк (Бозак, Бозак), 17:40, 0:3 В. Нюландер (Меттьюс, Гардінер), 18:23, 0:4 – Марло (Марнер, Меттьюс), 28:32, 0:5 – Марло (Комаров, Кадрі), 40:36, 0:6 – Марнер (Райллі, ван Рімсдайк), 48:07, ГБ, 1:6 – Шайфлі (Бафлін, Лайне), 51:31, 1:7 – Меттьюс (Боргман, Керрік), 51:57, 2:7 – Перро (Літтл), 52:57.

Піттсбург – Сент-Луїс 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Шульц (Гюнцель, Кросбі), 06:37, 1:1 – Шенн (Шварц, Гуннарссон), 08:31, 1:2 – Парейко, 17:45, ГБ, 2:2 – Мяяття (Малкін, Раст), 32:37, 2:3 – Пьєтранжело (Штястни, Соботка), 35:37, 2:4 – Штястни (Тарасенко, Соботка), 43:38, 3:4 – Кросбі (Малкін, Гюнцель), 53:46, ГБ, 4:4 – Ширі (Раст, Маккігг), 54:40, – 4:5 Пьєтранжело (Шварц, Шенн), 61:15.

Едмонтон – Калгарі 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Макдевід (Маруна, Драйзайтль), 11:01, 2:0 – Макдевід, 48:07, 3:0 – Макдевід (Лучич, Драйзайтль), 59:01, ПВ

Сан-Хосе – Філадельфія 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – Жиру (Ворачек), 8:28, 0:2 – Уіл (Гостісбеер, Конекни), 11:16, 1:2 – Лабанк (Павелскі, Діллон), 17:17, 2:2 – Лабанк, 19:41, 2:3 – Гостісбеер (Ворачек), 37:36, 3:3 – Кутюр (Торнтон, Бернс), 43:12, 3:4 – Сіммондс (Гостісбеер, Ворачек), 49:27, 3:5 – Сіммондс (Кутюр'є), 59:24