"Донбас" обіграв "Кременчук", "Галицькі Леви" поступилися "Білому Барсу" в чемпіонаті УХЛ

Сьогодні відбулися дві зустрічі в рамках Української хокейної ліги.

Зокрема, з великим інтересом очікувалася гра двох найкращих команд попереднього сезону - "Кременчука" та "Донбасу".

У підсумку "Донбас" здобув свою чергову, восьму поспіль перемогу у регулярному чемпіонаті, здолавши підопічних Олександра Савицького - 4:0.

"Донбас" набрав максимум очок після восьми ігор і впевнено лідирує, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

У другому матчі дня також чергову перемогу здобув "Білий Барс", який на виїзді обіграв "Галицьких Левів" з рахунком 3:2 і продовжує посідати друге місце в регулярці.

ХК Кременчук — Донбас 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 29:49 Костіков (Лялька, Захаров) — 0:1; 36:17 Шпак (Захаров — більш.) — 0:2; 38:50 Захаров (Костіков, Фірсов) — 0:3; 51:25 Кузьмик (Луговий, Александров — більш.) — 0:4

Галицькі Леви — Білий Барс 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 03:06 Муртищев (Артем'єв) — 1:0; 07:11 Ромащенко (Даниленко, Печерських) — 1:1; 47:53 Муртищев (Кізло, Арабов) — 2:1; 50:27 Лесніков (Логач, Ядловський — більш.) — 2:2; 51:55 Ядловський (Куцевич, Лесніков) — 2:3

Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорсько-молодіжну першість для гравців не старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.