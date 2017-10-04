Сьогодні вночі стартує ювілейний сезон найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ

У ніч з четверга на п'ятницю стартує регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги, в якому візьме участь 31 клуб, повідомляє офіційний сайт змагань.

У нинішньому сезоні Ліга розширилася за рахунок нового клубу «Вегас Голден Найтс» з Лас-Вегаса.

Таким чином, у Східній конференції, зараз 16 клубів, а в Західній - 15.

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Регулярний чемпіонат пройде з 4 жовтня по 7 квітня. Після цього 16 кращих команд ліги оскаржать у плей-офф Кубок Стенлі. Сезон триватиме до червня 2018 року.