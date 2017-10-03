45-річна легенда хокею Яромир Ягр проведе в НХЛ ще один сезон

45-річний чеський нападник Яромир Ягр ще на рік продовжить кар'єру в Національній хокейній лізі. Легендарний хокеїст підписав контракт з клубом «Калгарі».

Як повідомляє Sportsnet, річна угода з «Калгарі Флеймс» розрахована на 1 мільйон доларів плюс ще один мільйон в якості бонусів хокеїстові.

Нагадаємо, що останні два з половиною роки Ягр виступав у складі "Флориди Пантерс", проте влітку клуб не став продовжувати контракт з Яромиром, який став вільним агентом. Чех вів переговори з рядом клубів і підтримував форму у себе на батьківщині в Чехії в своєму власному клубі "Кладно", що виступає у другому за силою дивізіоні країни.

Читайте також45-річний чеський нападник може підписати річний контракт з клубом НХЛУ 82 матчах минулого сезону за «Флориду» Ягр набрав 46 очок (16 голів + 30 результативних передач).

45-річному Ягру залишилося провести 57 матчів у НХЛ, щоб перевершити рекорд Горді Хоу за кількістю проведених ігор в лізі.

Всього за багаторічну кар'єру в НХЛ Ягр провів 1711 матчів в регулярних чемпіонатах, набравши 1914 очок — це другий результат в історії ліги. Ягр поступається лише Уейну Гретцкі, на рахунку якого 2857 очок.