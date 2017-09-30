"Білий Барс" розтрощив "Вовків", а "Донбас" виграв у "Динамо" у чергових матчах УХЛ

У Білій Церкві та Дружківці завершилися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Білий Барс" обіграв броварських "Вовків", а "Донбас" виграв у харківського "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Білій Церкві завершився з рахунком 12:0, а гра в Донецьку - 6:5.

Таким чином, донеччани здобули 7-у перемогу поспіль у матчах регулярного чемпіонату УХЛ та істотно відірвалися від суперників в турнірній таблиці - на рахунку "Донбасу" 21 очко.

Білий Барс (Біла Церква) - Вовки (Бровари) - 12:0

5:0 | 3:0 | 4:0

Шайби: 1:0 Печерських (Ромащенко, Бондаренко), 06:10. 2:0 Воронін (Ромащенко - більш.), 07:29. 3:0 Печерських (Ромащенко, Герцик - більш.), 17,17. 4:0 Куцевич (Ядловський, Воронін), 18:17. 5:0 Печерських (Ромащенко), 19:31. 6:0 Даниленко (Куцевич), 31:15. 7:0 Ромащенко (Печерських), 33:13. 8:0 Печерських (Ромащенко, Герцик), 36:00. 9:0 Ядловський (Куцевич, Воронін), 43:27. 10:0 Бондаренко (Табашник), 48:12. 11:0 Даниленко (Куцевич, Ядловський), 49:08. 12:0 Панов (Савченко), 53:28.

Донбас (Донецьк) - Динамо (Харків) - 6:5

3:1 | 1:2 | 2:2

Шайби: 1:0 Луговий (Александров, Коренчук), 06:47. 2:0 Ординський (Шпак, Коваленко - більш.), 10:57. 3:0 Александров (Ворона, Матвієнко), 12:24. 3:1 Лісін (Олійник, Максименко), 15:55. 3:2 Сиротенко (Худяков, Праведний), 21:50. 4:2 Луговий (Коренчук, Александров - більш.), 31:53. 4:3 Максименко (Чердак), 33:57. 5:3 Коренчук, 47:06. 6:3 Новіков (Мостовий, Свищев), 48:08. 6:4 Максименко (Піддубний, Горище), 52:14. 6:5 Горище (Олійник, Піддубний), 53:25.