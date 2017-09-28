"Донбас" знову обіграв "Білий Барс" у матчі лідерів УХЛ

У Дружківці (Донецька область) завершився матч 6-го туру Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Білий Барс" і знову виграв в протистоянні лідерів турнірної таблиці УХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

Як і в першій грі двох команд в Білій Церкві, сьогодні "Донбас" також виграв з рахунком 3:2.

Таким чином,у донеччан в турнірній таблиці, як і раніше, максимальна кількість балів - 18. У той же час, у "Білого Барса" 12 очок і команда суттєво відстає від суперника.

"Донбас" (Донецьк) - "Білий Барс" (Біла Церква) - 3:2

1:2 | 0:0 | 2:0

Шайби: 0:1 Ромащенко (Печерських, Табашник - більш.), 05:07, 1:1 Свищев (Новіков, Савченко), 14:28, 1:2 Герцик (Табашник, Печерських), 15:36, 2:2 Новіков (Григор'єв, Савченко), 42:43, 3:2 Коренчук (Луговий), 46:48.