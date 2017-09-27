"Кременчук" і "Галицькі Леви" виграли чергові матчі Української хокейної ліги

У Харкові та Броварах відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, де "Кременчук" обіграв "Динамо", а "Галицькі Леви" з Новояворівська виявилися сильнішими за "Вовків", повідомляє офіційний сайт турніру.

Кременчужани виграли в Харкові у "Динамо" з рахунком 4:2, а "Галицькі Леви" виявилися сильнішими за броварських "Вовків" з результатом 3:1.

УХЛ. 6-й тур.

ХК Вовки Бровари - Галицькі Леви Новояворівськ - 1:3

0:1 | 0:1 | 1:1

Шайби: 0:1 Сірченко (Арабов), 19:44. 0:2 Чорний (Сірченко, Арабов - більш.), 25:06. 0:3 Артем'єв (Сірченко, Чіканцев), 51:32. 1:3 Шапіро (Мкртчян, Овчинніков - більш.), 55:15.

МХК Динамо Харків - Кременчук Кременчук 2:4

0:1 | 2:1 | 0:2

Шайби: 0:1 Карпенко (Чернишенко, Бойків), 04:55. 1:1-Олійник (Максименко, Горище - більш.), 21:55. 2:1 Сиротенко (Худяков - менше і менше.), 32:45. 2:2 Чернишенко, 39:05. 2:3 Чернишенко (Бойків), 58:41. 2:4 Чорний (Гриценко, Шиманський), 59:26.