"Галицькі леви" обіграли ХК "Вовки" в матчі УХЛ

«Галицькі Леви» обіграли ХК «Вовки» в єдиному матчі дня чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Це перша перемога команди з Новояворівська, яка тепер посідає 5-е місце в турнірній таблиці УХЛ.

«Вовки» залишаються єдиною командою без набраних очок і з негативною різницею шайб -43.

«Галицькі Леви» – «Вовки» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Сірченко, 04:40, 2:0 – Тонковид (Генералів), 27:41, 3:0 – Артем'єв, 53:35, 3:1 – Шапіро (Овчинников), 58:28.