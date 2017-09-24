У вбивстві колишнього воротаря збірної СРСР з хокею підозрюють його рідну дочку

Колишній воротар збірної СРСР з хокею був знайдений убитим в своєму будинку в Москві. Труп відомого у минулому спортсмена Віктора Толмачова пролежав у квартирі кілька днів, і весь цей час з ним спокійно жила головна підозрювана — дочка, повідомляє "Московський комсомолець".

22 вересня дільничному зателефонувала 76-річна пенсіонерка і повідомила, що її колишній чоловік більше тижня не виходить на зв'язок. Поліцейський відправився за адресою проживання 78-річного Толмачова. Двері в квартиру відкрила дочка господаря, яка сказала, що батько відпочиває в Україні, на Закарпатті. Дільничний відчув різкий задушливий запах у квартирі. Він виявив на дивані напіврозкладений труп, накритий брезентом. Причиною смерті пенсіонера стали 7 колото-різаних поранень.

Дочку Толмачова затримали. В даний час слідчі порушили кримінальну справу за статтею «вбивство». Підозрювана вже зізналася у скоєному.

Толмачов є чемпіоном СРСР 1963-1966 років у складі ЦСКА, за збірну СРСР провів 10 матчів. Чотири рази входив в число кращих гравців країни. Був відрахований з ЦСКА через конфлікт з тренером Борисом Кулагіним. Місце Толмачова у воротах зайняв легендарний Владислав Третяк.