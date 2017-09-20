"Білий Барс" розтрощив "Вовків", "Донбас" виграв у "Динамо" в черговому турі УХЛ

У Броварах та Харкові завершилися матчі 4-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, де "Білий Барс" (Біла Церква) розгромив броварських "Вовків", а донецький "Донбас" виявився сильнішим за харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра в Броварах завершилася з розгромним рахунком 2:12.

У свою чергу, перевага донеччан у Харкові було трохи скромнішою.

4-й тур УХЛ завершиться в четвер, 21 вересня, матчем у Новояворівську, де "Галицькі Леви" зіграють з "Кременчуком".

ХК Вовки (Бровари) - "Білий Барс" (Біла Церква) 2:12

(1:4 | 0:7 | 1:1)

Шайби: 0:1 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 06:35. 0:2 Лісників (Куцевич, Ядловський), 07:12. 1:2 Шапіро (Черниченко), 14:16. 1:3 Найдьонов (Дурдыев), 17:27. 1:4 Куцевич (Лісників, Даниленко), 18:48. 1:5 Тимченко (Ромащенко, Бондаренко), 20:27. 1:6 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 34:04. 1:7 Лісників (Даниленко, Ядловський), 34:15. 1:8 Куцевич (Грицюк), 34:53. 1:9 Ромащенко (Тимченко, Бондаренко), 36:26. 1:10 Тимченко (Дурдыев, Татарин), 38:50. 1:11 Ромащенко (Тимченко), 38:57. 1:12 Тимченко (Ромащенко - менше і менше.), 47:16. 2:12 Шелестуна (Черниченко), 48:26.

МХК Динамо (Харків) - Донбас (Донецьк) - 2:8

1:3 | 1:2 | 0:3

Шайби: 0:1 Савченко (Ворона), 11:42, 1:1 Лісін (Чердак, Піддубний - більш.), 13:11, 1:2 Свищев (Ворона, Савченко), 14:14, 1:3 Коренчук (больш.), 15:02, 2:3 Олійник (Максименко, Піддубний - більш.), 20:35, 2:4 Жовнір (Коренчук - більш.), 24:07, 2:5 Влад (Ворона), 32:41, 2:6 Кузьмик (Лялька - більш.), 42:59, 2:7 Мостовий (Ординський), 50:12, 2:8 Рубан (Александров, Новіков), 56:19.