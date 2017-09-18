Новачок НХЛ "Вегас" здобув перемогу в історичному дебютному матчі

Новачок НХЛ «Вегас Голден Найтс» провів свій дебютний матч в історії, в передсезонному матчі розгромивши «Ванкувер» з рахунком 9:4.

Героєм цього матчу став 21-річний форвард «Вегаса» Тайлер Вонг, який відкрив рахунок у поєдинку, а згодом оформив хет-трик і набрав чотири очки за результативність, повідомляє Xsport.

Варто відзначити, що обидві команди провели цей матч без кількох основних гравців. Так, у «Ванкувера» були відсутні провідні форварди Хенрік і Даніель Седіни, Луї Ерікссон і Томас Ванек, а у «Вегаса» не було основного воротаря Марка-Андре Флері, форвардів Джеймса Ніла, Джонатана Маршессо і Вадима Шипачова.

Свій перший матч у регулярному чемпіонаті НХЛ «Вегас» проведе 6 жовтня в гостях проти «Далласа».