"Білий Барс" вирвав важку перемогу у "Динамо" в Харкові в заключному матчі туру УХЛ

У Харкові завершився заключний матч 3-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому МХК "Динамо" приймало "Білий Барс" із Білої Церкви і поступилося, повідомляє офіційний сайт броварської команди.

Матч завершився з рахунком 3:5.

Таким чином, після 3-х турів змагань у турнірній таблиці два лідера - "Донбас" і "Білий Барс" - по 9 очок. У "Динамо" 6 очок, "Крменчука" - 3, "Галицьких Левів" і "Броварських Вовків" - 0.

Матчі 4-го туру УХЛ відбудуться 20-21 вересня.

«Динамо» - «Білий Барс» - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайби: 0:1Ромащенко (Тимченко, 02:45). 1:1 Виноград (Муртищев, 10:26). 1:2 Куцевич (Даниленко, 15:12). 2:2 Чердак (Максименко - більш., 24:45). 2:3 Табашник (Ромащенко - більш., 28:31). 3:3 Чердак (Матвієнко - 5х3, 35:23). 3:4 Логач (Куцевич - більш., 45:58). 3:5 Даниленко (Куцевич, 58:07).