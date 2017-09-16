Дискваліфікований голкіпер збірної України з хокею Захарченко: "Я не писав цих розписок"

Голкіпер збірної України з хокею Едуард Захарченко вперше прокоментував скандал навколо невдалої спроби здачі матчу нашої команди на домашньому ЧС-2017 команді Південної Кореї, повідомляє SportArena з посиланням на інтерв'ю гравця в ефірі UA:Перший.

Захарченко вперше прокоментував ситуацію, заявивши, що не писав розписок і що сподівається незабаром повернутися до гри.

«Я без поняття, ким це затіяно і для чого. Знаю тільки одне напевно, що я ці розписки не писав. Статистика матчу також говорить про це. Це дуже поганий момент для мене зокрема і для українського хокею взагалі. Сподіваюся, все вирішиться. Треба чекати відповідь від ІІХФ», — зазначив Захарченко.

«Ноттінгем (англійський клуб в якому виступає український воротар) не розривав зі мною контракт. Ми знаходимося в очікуванні кінця слідства. Чекаємо і сподіваємося, що незабаром це закінчиться і я поїду грати», — додав гравець.

Читайте такожТренер збірної України з хокею: Не віриться, що гравці могли здати матч на чемпіонаті світуВ кінці серпня в українському хокеї спалахнув гучний скандал: два гравці збірної України, Едуард Захарченко та Володимир Варивода, в письмовому вигляді зізналися в тому, що «здавали» матч проти Південної Кореї на квітневому чемпіонаті світу в Києві.

Проведена графологічна експертиза підтвердила, що розписки, опубліковані в мережі, дійсно були дані Захарченко і Вариводою. Федерація хокею України (ФХУ) дискваліфікувала гравців.

Матеріали справи були передані в правоохоронні органи, Міжнародну федерацію хокею і Міністерство молоді і спорту України.

Як повідомляв УНІАН, вчора Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомила, що усуває гравців від офіційних змагань на період проведення слідства, а клуб Захарченко "Ноттінгем Пантерс" припиняє контракт з гравцем.