Харківське "Динамо" обіграло "Галицьких Левів" в заключному матчі туру УХЛ

В останньому матчі другого туру Української хокейної ліги харківське «Динамо» приймало «Галицьких Левів» і виграло з рахунком 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже на шостій хвилині зустрічі, після видалення білоруського легіонера «Львів» Антона Черні, господарі вийшли вперед – закинутою шайбою відзначився Володимир Чердак. Капітан харківської команди був дуже активним по ходу всієї гри, і зміг відзначитися 5 очками, зробивши дубль і віддавши три передачі.

Читайте такожХК "Донбас" розгромив "Вовків", а "Білий Барс" здолав у ВХЛ "Кременчук"Ще одним дублем відзначився Руслан Максименко, який закинув по шайбі в кінцівці першого періоду і на початку другого. Для цього йому знадобилося рівно 2 хвилини чистого ігрового часу.

Після четвертої шайби МХК «Динамо» у виконанні Микити Олійника, деяким уболівальникам могла закрастися думка, що команда Михайла Чіканцева знову поїде без закинутої шайби, але тут яскраво проявив себе Карен Чобанян, який оформив першу шайбу «Галицьких Левів» у національній першості. Проте в кінцівці другого періоду перевагу в 4 шайби відновив Олексій Сиротенко.

В заключному періоді «Галицькі Леви» і "динамівці" обмінялися закинутими шайбами, які записали в свій актив Карен Чобанян і Володимир Чердак відповідно. Зазначимо, що з 8 шайб у матчі, 5 були закинуті при грі в нерівних складах.

Матчі 3-го туру УХЛ відбудуться 15-16 вересня.

МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 6:2 (2:0; 3:1; 1:1)

Шайби: 1:0 Чердак (Піддубний - більш.), 05:07. 2:0 Максименко (Чердак, Олійник), 19:24. 3:0 Максименко (Чердак), 24:24. 4:0-Олійник (Чердак - подвійний. більш), 24:50. 4:1 Чобанян (Толстушко - більш.), 33:08. 5:1 Сиротенко (Бабчук - подвійний. більш), 38:24. 5:2 Чобанян (Двірник), 43:47. 6:2 Чердак (Максименко, Піддубний - більш.), 55:27.