ХК "Донбас" розгромив "Вовків", а "Білий Барс" здолав в УХЛ "Кременчук"

У середу, 13 вересня, відбулися два матчі в рамках 2-го туру Української хокейної ліги.

«Донбас» провів свій перший виїзний матч у сезоні. На броварській арені «Термінал» донеччани грали проти місцевих «Вовків», повідомив офіційний сайт змагань.

Перед стартовим вкиданням фаворитом зустрічі бачився донецький клуб, і вже на першій хвилині зустрічі гості підтвердили цей статус: виграли вкидання, після чого Віталій Лялька здорово прострілив уздовж воріт, і Микиті Коваленку залишалося влучити у ворота – 0:1. Під завісу першого періоду відзначився голом і Олексій Ворона, який вразив ворота Микити Гордюшина дальнім кидком.

По-справжньому донеччани розпочали облогу воріт Гордюшина у другому періоді: саме тоді там побувало шість шайб: Луговий, Новіков і двічі Свищев з Савченком зробили рахунок 1:8 – в середині періоду з передачі Олександра Нікітіна Олексій Черемнов забив у ворота Богдана Дяченка.

У третьому періоді забивали виключно гравці «Донбасу»: Віталій Лялька, Микита Коваленко, Антон Рубан, Сергій Кузьмий та Ілля Коренчук встановили остаточний рахунок зустрічі – 1:13.

ХК «Вовки» - «Донбас» 1:13 (0:2; 1:6; 0:5)

Шайби: 0:1 Коваленко (Лялька), 00:48, 0:2 Ворона (Фірсов, Савченко - більш.), 18:10. 0:3 Савченко (Лялька, Коренчук), 22:38. 0:4 Свищев (Савченко, Ворона), 23:44. 0:5 Луговий (Коренчук, Александров), 26:35. 1:5 Черемнов (Жаріков, Нікітін), 30:42. 1:6: Новіков (Влад), 32:41. 1:7 Свищев (Ворона, Григор'єв - більш.), 35:58. 1:8 Савченко (Свищев), 39:12. 1:9 Лялька (Коваленко), 41:01. 1:10 Коваленко (Лялька, Мостовий), 53:38. 1:11 Рубан (Влад, Матвієнко), 54:19. 1:12 Кузьмик (Григор'єв), 58:34. 1:13 Коренчук (Луговий), 58:42.

Більш рівна боротьба була в іншому матчі між "Білим Барсом" та "Кременчуком".

"Білий Барс" - ХК "Кременчук" - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Шайби: 1:0 Лесников (Бондаренко, Ядловський), 00:52. 1:1 Алексанян-Петрович (Поліщук), 19:27. 1:2 Поліщук (Кривошапкин, Грицько), 22:19. 2:2 Куцевич (Даниленко), 23:01. 2:3 Чернишенко (Грицько - більш.), 29:36. 3:3 Лесніков (Даниленко, Куцевич), 37:27. 4:3 Лесніков (Куцевич, Даниленко - більш.), 38:05. 5:3 Даниленко (Лінас), 55:12.