Харківське "Динамо" і "Білий Барс" здобули перемоги у матчах 1-го туру УХЛ

Сьогодні відбулися два матчі стартового туру в новому сезоні Української хокейної ліги. Білоцерківський «Білий Барс» на своєму льоду переграв «Галицьких Левів» з Новояворівська. Зазначимо, що для "Левів" цей поєдинок став дебютним в УХЛ.

Команда Костянтина Буценка, яку вважають одним з головних фаворитів сезону, закинула чотири шайби і не дозволила супернику відзначитися хоча б одним голом.

Результативними кидками у складі переможців відзначилися Рінат Дурдиєв, Руслан Ромащенко, Дмитро Даниленко і Микита Лесніков.

В іншому поєдинку зустрічалися команди, які тільки починають свою історію в УХЛ.

Харківське "Динамо", яке напередодні очолив найтитулованіший тренер України Олександр Сеуканд, розгромило хокейний клуб "Вовки" (Бровари).

Нагадаємо, що напередодні в п'ятницю «Донбас» обіграв «Кременчук» у матчі-відкритті нового сезону у ВХЛ.

"Білий Барс" - "Галицькі Леви" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Логач (Дурдиєв, Печерських), 06:39. 2:0 Ромащенко (Табашник, Бондаренко), 11:46. 3:0 Даниленко (Лесніков, Дурдиєв), 24:27. 4:0 Лесніков (Куцевич, Ядловський), 30:11.

МХК "Динамо" - ХК "Вовки" - 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

Шайби: 1:0 Олійник (Чердак), 04:29. 2:0 Сиротенко, 06:05. 3:0 Чердак (Олійник, Бабчук - більш.), 24:20. 4:0 Швоєв (Олійник), 22:49. 5:0 Колядинський (Виноград), 31:33. 6:0 Халін (Сиротенко), 34:05. 6:1 Черниченко, 37:28. 7:1 Піддубний (Чердак), 44:37. 8:1 Максименко (Чердак, Олійник), 47:45.