"Донбас" виграв перший матч нового сезону УХЛ

Минулорічні фіналісти – "Донбас" і "Кременчук" – відкрили новий сезон Української хокейної ліги очним матчем, перемогу в якому здобули донеччани, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Матч завершився з рахунком 5:2.

Перед стартом поєдинку відбулася урочиста церемонія, в рамках якої глядачів на трибунах порадували масовим номером вихованці відділення фігурного катання ДЮСШ ХК "Донбас". Після цього з вітальним словом виступив виконавчий директор УХЛ Сергій Варламов.

В останній раз між собою «Донбас» і «Кременчук» зіграли менше тижня тому в рамках турніру Donbass Open Cup – тоді донеччани лише в третьому періоді розпечатали ворота Микити Петленко.

У цій же зустрічі, яка також проходила на Льодовій арені "Альтаїр", підопічні Сергія Вітера відкрили рахунок ще в середині першого періоду – Юрій Шпак зумів пробити голкіпера "Кременчука", ставши автором першого гола нового сезону ВХЛ. Подвоїв перевагу донеччан у самому кінці першого періоду Денис Мостовий за допомогою Івана Савченка і Віктора Захарова.

На початку другої двадцятихвилинки Олександр Бойових здалеку пробив Богдана Дяченко. Донеччанам, втім, знадобилося менше хвилини, щоб повернути перевагу в дві шайби після проходу Іллі Коренчука Юрій Шпак оформив дубль в матчі. Тим не менш, одна зброя у "Кременчука" у цій зустрічі працювало справно – гра в більшості. Саме в нерівних складах захисник "городян" Богдан Наливайко знову скоротив розрив в рахунку.

В третій раз збільшити перевагу до двох шайб донеччани змогли в середині третього періоду – Ярослав Свищев відгукнувся на передачу Олексія Ворони і закинув свою першу шайбу в сезоні. За п'ять хвилин до фінальної сирени потужним кидком Андрій Григор'єв встановив остаточний рахунок у матчі – 5:2.

"Донбас" - "Кременчук" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайба: 1:0 Шпак (Матвієнко, Рубан), 08:02, 2:0 Мостовий (Савченко, Захаров), 18:36, 2:1 Бойових, 24:24, 3:1 Шпак (Коренчук), 24:48, 3:2 Наливайко, 29:46, 4:2 Свищев (Ворона), 50:50, 5:2 Григор'єв (Коренчук), 55:21.