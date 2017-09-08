Хокейний клуб "Динамо" (Харків) очолив Олександр Сеуканд

Тренерський штаб МХК "Динамо" очолить метр українського хокею Олександр Сеуканд, повідомляється на сторінці спільноти "Вболівальники молодіжного хокейного клубу "Динамо" м. Харків" у Facebook.

Досвідчений наставник очолить основну команду харківської МХК "Динамо". У попередньому сезоні Сеуканд очолював київський "Дженералз", з яким зумів вийти в плей-офф Української хокейної ліги.

З 1994 по 2011 рік тренував київський Сокіл. З 1999 року був старшим тренером збірної України з хокею, допомагав Анатолію Богданову на чемпіонатах світу, а також Олімпійських іграх 2002. З 2003 по 2007, а також в сезоні 2008/2009 рік очолював національну команду країни.

Крім цього, встиг попрацювати в російському "Капітані" (Ступіно), а також київському "Компаньйоні".