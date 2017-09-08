Дебютант Української хокейної ліги "Галицькі Леви" оприлюднив заявку на сезон

У складі команди будуть виступати 24 хокеїста.

В офіс Української хокейної ліги надійшла заявка на майбутній сезон від дебютанта УХЛ – «Галицьких Левів», повідомляє офіційний сайт УХЛ. У складі команди буде виступати 24 гравці, серед яких 3 воротаря, 9 захисників та 12 нападаючих. Воротарі: Іван Александров, Антон Дорош, Микита Пеленський Читайте такожСьогодні матчем "Донбас" - "Кременчуг" стартує чемпіонат України з хокеюЗахисники: Всеволод Толстушко, Євген Ратушний, Родіон Круковський, Олександр Порупа, Ростислав Тонковид, Іван Сисак, Валентин Сірченко, Микита Артем'єв, Артем Чорна (Білорусь) Нападники: Микола Двірник, Ігор Боронило, Ілля Генералів, Роман Кізло, Владислав Брага, Олег Середа, Карен Чобанян, Михайло Чіканцев, Богдан Арабів, Євген Абаджян, Карен Арустамов, Дмитро Попереджай Головним тренером клубу призначений Михайло Чіканцев, а його помічником – Віталій Кільчицький. Свій перший матч «Галицькі Леви» проведуть 9 вересня проти «Білого Барса». Початок зустрічі о 13:00.

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