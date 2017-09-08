Сьогодні матчем "Донбас" - "Кременчук" стартує чемпіонат України з хокею

8 вересня, відбудеться перший матч чемпіонату Української хокейної ліги: на домашній арені в Дружківці, «Донбас» прийме ХК «Кременчук», повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Початок матчу – о 19:30.

Саме до цих команд була прикута найбільша увага в минулому сезоні: до самого кінця першого етапу чемпіонату, вони боролися за перемогу в регулярному сезоні, однак переможцем з цієї битви вийшов «Кременчук», який зайняв перше місце в турнірній таблиці через більшу кількість набраних очок в особистих зустрічах.

Читайте такожХК "Донбас" в четвертий раз поспіль виграв Donbass Open CupДруга стадія чемпіонату для обох команд розпочалася відносно безболісно – у півфінальній серії «Донбас» обіграв «Кривбас» із загальним рахунком 4:1, а «Кременчуку» для виходу у фінал вистачило лише чотирьох матчів з «Дженералз». Фінал плей-офф став справжньою окрасою сезону, де боротьба в кожному окремо взятому матчі йшла до останньої секунди, і ігрова ситуація могла перекинутися кардинальним чином. Тим не менш, переможцем цього протистояння з рахунком у серії 4:2 став «Донбас».

По ходу літнього міжсезоння команди провели деякі перестановки в тренерських штабах. Так, «Кременчук» призначив головним тренером наставника національної збірної України Олександра Савицького, який раніше обіймав посаду генерального директора клубу. Головний тренер «Донбасу» Сергій Вітер, у свою чергу, посилив свій тренерський штаб асистентами Дмитром Сумцом і дворазовим чемпіоном України у складі донецької команди Ігорем Кугутом.

Також донеччани підписали контракти з екс-гравцями «Кременчука» Владиславом Луговим, Іллею Коренчуком і Сергієм Кузьмиком, а зі складу бронзового призера минулого сезону у «Донбас» перейшли Олександр Александров, Микита Коваленко, Іван Савченко та Антон Рубан. Кременчуцький клуб зберіг кістяк минулого сезону в особі Петленко, Гриценко, Карпенко, Бойкова і Чернишенко, до яких додав гравців Беркута-2000 Данила Козачука і Гліба Кривошапкина, які в минулому році срібними призерами чемпіонату Білорусі U18.

Підготовку до сезону обидві команди розпочали 1 серпня, а деякі проміжні підсумки стали помітні на передсезонному турнірі Donbass Open Cup, що проходив 1-3 вересня в Дружківці. «Донбас» досить легко пройшов весь турнір, і завершив його з різницею шайб 20-5, пропустивши всі п'ять шайб від «Білого Барса». Той же «Білий Барс» обіграв «Кременчук», що дозволило команді Костянтина Буценка завершити змагання на другому місці в турнірній таблиці.

З волі укладачів календаря, в останньому матчі Donbass Open Cup між собою зійшлися саме фіналісти минулого сезону УХЛ, однак перемога була за «Донбасом» (2:0). Обидві команди грали обережно і глядачі побачили першу закинуту шайбу лише в третьому періоді – її автором став Іван Савченко. «Кременчук» побіг відіграватися, і через майже 10 хвилин пропустив прикру шайбу в меншості у форматі 3 на 4. Таким чином, «Донбас» в четвертий раз став переможцем Donbass Open Cup, а «Кременчуг» відкотився на третій рядок турнірної таблиці.