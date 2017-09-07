Російський хокейний "Металург" з Новокузнецька покине український тренер Шахрайчук

8 вересня в Росії стартує новий сезон Вищої хокейної ліги, де "Металург" (Магнітогорськ) буде виступати без нинішнього тренерського штабу на чолі з українським фахівцем Вадимом Шахрайчуком, повідомляє офіційний сайт клубу.

У літнє міжсезоння команда була виключена з найсильнішої хокейної ліги Росії - КХЛ, і зараз переживає серйозне оновлення.

«Опікунська рада Асоціації «Новокузнецький хокейний клуб «Металург» висловлює подяку всьому тренерському штабу Вадима Валерійовича Шахрайчука за виконану роботу з формування та підготовки команди до сезону, збереження вектора розвитку щодо залучення до складу «Металурга» більшого числа місцевих вихованців та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази клубу.

Останнім робочим днем в новокузнецькому хокейному клубі для фахівців стане 7 вересня 2017 року», - йдеться в офіційній заяві клубу.

24 травня на засіданні ради директорів КХЛ було прийнято рішення про виключення новокузнецького «Металурга» з ліги.

«Кузня» виступала в КХЛ з моменту її заснування в 2008 році. За цей час клуб з Кемеровської області жодного разу не виходив в плей-офф турніру. У минулому сезоні «Металург» зайняв останнє місце в таблиці Східної конференції, набравши 40 очок у 60 матчах регулярного чемпіонату.