Відомий український хокеїст Побєдоносцев оголосив про завершення кар'єри
18:30, 05 вересня 2017Хокей
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35-річний захисник багато років був капітаном збірної України.
Олександр Побєдоносцев / ХК "Донбас"
Екс-хокеїст збірної України Олександр Побєдоносцев завершив кар'єру, повідомляє Xsport.
Останнім клубом 35-річного хокеїста був донецький «Донбас», з яким Побєдоносцев в минулому сезоні став чемпіоном України.
Також відомий захисник виступав за київський "Сокіл", білоруські "Могильов" і "Гомель", київські "Беркут", "Дженералз" і багато інших клубів.
На рахунку Побєдоносцева 68 матчів за збірну України, в яких він набрав 31 результативне очко. Крім того, Олександр Побєдоносцев був капітаном "синьо-жовтих".
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