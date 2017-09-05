Відомий український хокеїст Побєдоносцев оголосив про завершення кар'єри

Екс-хокеїст збірної України Олександр Побєдоносцев завершив кар'єру, повідомляє Xsport.

Останнім клубом 35-річного хокеїста був донецький «Донбас», з яким Побєдоносцев в минулому сезоні став чемпіоном України.

Також відомий захисник виступав за київський "Сокіл", білоруські "Могильов" і "Гомель", київські "Беркут", "Дженералз" і багато інших клубів.

На рахунку Побєдоносцева 68 матчів за збірну України, в яких він набрав 31 результативне очко. Крім того, Олександр Побєдоносцев був капітаном "синьо-жовтих".