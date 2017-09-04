ХК "Донбас" вчетверте поспіль виграв Donbass Open Cup

Хокейний клуб «Донбас» в четвертий раз в історії (і четвертий раз поспіль) виграв домашній передсезонний турнір Donbass Open Cup, повідомляє Xsport.

"Донбас" виграв всі три матчі на турнірі. Спочатку розгромив новачка Української хокейної ліги харківське "Динамо" - 11:0, потім обіграв білоцерківський "Білий Барс" - 7:5, а в заключному матчі здолав "Кременчук" з рахунком 2:0.

Більшу частину матчу тримався рахунок 0:0 на табло, оскільки обидві команди зробили ставку на оборону. Відкрити рахунок командам вдалося лише в третьому періоді, і в цьому досяг успіху «Донбас». Шайби Івана Савченка і Віктора Захарова вирішили долю зустрічі.

Таким чином, «Донбас» виграв шостий в історії Відкритий Кубок Донбасу. Друге місце на Donbass Open Cup посів «Білий Барс», «Кременчук» посів третє місце, а харківське "Динамо" - четверте.