Затверджені учасники і календар нового хокейного сезону в Україні

Українська хокейна ліга затвердила склад учасників сезону - 2017/2018. У майбутньому чемпіонаті візьмуть участь шість клубів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ними стали «Білий Барс» (Біла Церква), ХК «Вовки» (Бровари), «Галицькі Леви» (Новояворівськ), МХК «Динамо» (Харків), ХК «Донбас» (Донецьк) і ХК «Кременчук» (Кременчук).

Всі клуби пройшли відповідну реєстрацію та підписали договори про участь у чемпіонаті.

Також вже сформований календар матчів, який у цілях якомога більшої популяризації хокею складений таким чином, щоб транслювати найбільш цікаві та рейтингові матчі у прямому ефірі на телебаченні. Також при складанні розкладу матчів були враховані побажання команд.

Зазначимо, що шостою командою, яка приєдналася до УХЛ, став хокейний клуб «Вовки» з Броварів. Свої домашні поєдинки команда буде проводити на місцевій арені «Термінал». Президентом команди став Андрій Хапков, який також буде працювати з воротарями команди. Головним тренером новоствореної команди призначений Олександр Хміль.

Також у Броварах буде проводити свої домашні матчі ХК "Кременчук". До закінчення реконструкції арени «Айсберг» у Кременчуці колектив тимчасово буде базуватися в Броварах.

Згідно з календарем чемпіонату перший поєдинок сезону відбудеться 8 вересня. Чинний чемпіон країни "Донбас" прийматиме срібного призера "Кременчук".