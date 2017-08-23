Рада ФХУ рекомендувала дискваліфікувати гравців, яких підозрюють у "зливі" матчу Кореї на ЧС-2017

Сьогодні відбулося засідання Ради Федерації хокею України, основним питанням порядку денного якого став розгляд висновку Комісії з питань встановлення фактів порушення регламентних документів ФХУ та IIHF, повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Голова комісії, віце-президент Федерації Георгій Зубко представив учасникам засідання висновок та рекомендації Раді.

«До Федерації хокею України надійшли відомості щодо вчинення Едуардом Захарченком та Володимиром Вариводою неправомірних дій, спрямованих на маніпулювання результатом матчу Україна – Південна Корея, що відбувся 28 квітня 2017 року в рамках чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні ІА. Враховуючи, що спортсмени не визнали автентичність розписок, комісією було прийнято рішення провести приватне почеркознавче дослідження цих документів в Українському центрі судових експертиз. Висновки експертів свідчать, що дані розписки написані Едуардом Захарченком та Володимиром Вариводою відповідно.

В діях Захарченко Едуарда та Вариводи Володимира вбачаються ознаки правопорушення, визначеного Кодексом Поведінки IIHF, а саме участь прямо або опосередковано у неправомірних діях, що могли мати наслідком маніпулювання результатом матчу Україна – Південна Корея», – зазначив у своєму виступі Георгій Зубко.

На підставі цього Комісія рекомендувала Раді Федерації вжити відповідних санкцій, а саме дискваліфікувати гравців від участі в будь-яких змаганнях з хокею з шайбою.

Читайте такожТренер збірної України з хокею: Не віриться, що гравці могли здати матч на чемпіонаті світу«Ми не розглядали чи був матч «зданий» чи ні. Вже сам факт написання подібних розписок є порушенням норм Федерації хокею України та Міжнародної федерації хокею. Рада Федерації відповідно до свого статуту, статуту та Кодексу поведінки Міжнародної федерації хокею дискваліфікувала хокеїстів Едуарда Захарченка та Володимира Вариводу від участі у змаганнях з подальшою передачею відповідних матеріалів до правоохоронних органів, Міжнародної федерації хокею та Міністерства молоді та спорту України», – прокоментував рішення Ради президент Федерації Анатолій Брезвін.

При цьому Комісія не припиняє свою роботу і розслідує інформацію щодо інших матчів.

«Ми не припиняємо свою роботу. Продовжуються розслідування і щодо інших фактів. Найближчим часом можуть з’явитися нові фігуранти справи і не лише серед спортсменів, а й серед функціонерів команд. Ми зробимо все аби будь-які змагання в українському хокеї відбувалися за принципом чесної гри. Всі маніпулятори результатами мають понести жорсткі покарання», – заявив Георгій Зубко.

Як повідомляв УНІАН, в суботу ЗМІ розповсюдили інформацію щодо можливої причетності Захарченка та Вариводи до "зливу" матчу домашньго ЧС-2017, що відбувся в Києві з фіксованим результатом в дві шайби переваги команди-суперника.

Тим не менш, матч завершився перемогою команди Кореї лише в серії булітів, з загальним рахунком 2:1.