45-річний чеський нападник може підписати річний контракт з клубом НХЛ

Чех Яромір Ягр може підписати річний контракт на сезон 2017/18 з командою Національної хокейної ліги "Калгарі Флеймз", повідомляє Eurosport.

Підписати контракт з форвардом «Флэймс» порадив один з колишніх тренерів гравця Глен Гулуцан, під керівництвом якого Ягр виступав у сезоні-2012/13 за «Даллас».

«Звичайно, він вже не такий швидкий, але як і раніше добре контролює шайбу і виглядає сильніше багатьох молодих хлопців в лізі», – цитує Гулуцана офіційний сайт НХЛ.

Читайте такожЯгр став найрезультативнішим гравцем НХЛ після досягнення 40-річного вікуЗа інформацією журналіста Джошуа Маршалла, «Калгарі» готує річну пропозицію для Ягра в розмірі 3,7 мільйона доларів.

Незважаючи на вік, Яромир Ягр провів за «Флориду» усі 82 матча в регуляркном сезоні 2016/17 і набрав 46 (16 голів + 30 передач) очок. За цей сезон чеський нападник заробив 5,5 мільйона доларів з урахуванням бонусів.

У «Калгарі» є трохи більше 7 мільйонів доларів до найвищої межи зарплат.