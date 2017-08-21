Тренер збірної України з хокею: Не віриться, що гравці могли здати матч на чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України з хокею і «Кременчука» Олександр Савицький прокоментував звинувачення хокеїстів Едуарда Захарченка та Володимира Варіводи в здачі матчу.

«Самі розписки я не бачив. Не знаю. Ставка, я так розумію, не зіграла. Федерація там розбирається. Чекаю.

Едіку ми дзвонили в Англію, але не додзвонилися. Варівода не тренується: отримав травму і зараз у Херсоні лікується. Поки з ними не спілкувалися.

Читайте такожПрезидент IIHF Фазель вважає малоймовірним "злив" матчу ЧС хокеїстами збірної УкраїниЩодо справжності почерку не скажу, але мені особливо не віриться, що таке могло бути. Які наслідки для збірної, не знаю, але хлопців можуть дискваліфікувати», — сказав Савицький в коментарі "Сегодня".

Нагадаємо, в кінці минулого тижня з'явилася інформація, що воротар збірної України Едуард Захарченко і захисник Володимир Варівода здавали матч проти команди Південної Кореї на чемпіонаті світу в Києві. Той поєдинок був останнім для нашої команди на турнірі. Українці поступилися лише в серії булітів.