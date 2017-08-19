Президент IIHF Фазель вважає малоймовірним "злив" матчу ЧС хокеїстами збірної України

Міжнародна федерація хокею (IIHF) розслідує ситуацію з можливою здачею двома гравцями збірної України матчу чемпіонату світу 2017 року в першому дивізіоні групи А з командою Південної Кореї, повідомив ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

Читайте такожМіністр спорту України вимагатиме покарання хокеїстів збірної за договірний матч ЧС-2017"Якщо чесно, я сам тільки нещодавно про це дізнався, незадовго до вашого дзвінка. Ми обов'язково проведемо розслідування, відкриємо справу, хоча результат матчу говорить нам про зворотне. Звичайно, це дуже серйозні твердження, якщо те, що там описано, дійсно мало місце бути, ми зіткнемося з великою проблемою, треба поставитися до цієї ситуації з усією увагою і серйозністю. В понеділок ми створимо комісію або почнемо розслідування на базі дисциплінарної комісії федерації - поки точно сказати не можу - і обов'язково проведемо розслідування звинувачень авторів статті по відношенню до цих двох гравців", - прокоментував ситуацію Фазель.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про "зливі" двома гравцями збірної України матчу ЧС-2017 з хокею команді Південної Кореї з фіксованою перевагою суперника у дві шайби. Були опубліковані фото нібито розписок гравців у тому, що вони зобов'язуються повернути по 30 тисяч євро кожен у разі відсутності необхідного результату.

Матч завершився перемогою збірної Кореї лише в серії буллітів - 2:1.

Федерація хокею України повинна прийняти рішення щодо ситуації, що склалася на своєму засіданні, яке відбудеться в понеділок.