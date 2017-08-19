"Організатор" хокейного "договорняка" на ЧС-2017 Лазаренко: Я знаю, хто мене "призначив" організатором злочинної групи

Колишній головний тренер хокейного клубу "Витязь" (Харків) Олексій Лазаренко, якого назвали організатором "зливу" окремими гравцями української команди матчу збірних України і Південної Кореї в рамках Чемпіонату світу-2017 прокоментував скандальну ситуацію сайту SportArena.

"Я не можу коментувати розписки гравців, тому що побачив їх в інтернеті. З цього приводу буде офіційна позиція Федерації хокею України. Я можу висловити лише свою суб'єктивну думку про «призначення» мене «керівником злочинної групи». У світлі того, що зараз відбувається в українському хокеї, я впевнений, що це абсолютно спланована акція. У зв'язку з тим, що мої погляди йдуть врозріз з вищестоящими людьми в українському хокеї, і ми досягли непоганих результатів, цього варто було очікувати. Я, чесно кажучи, не думав, що це дійде до хокею. Політика це політика, а хокей — це хокей. Але, мабуть, реалії нашого життя такі, що політика у нас тісно переплітається з хокеєм", - зазначив Лазаренко.

Читайте такожМіністр спорту України вимагатиме покарання хокеїстів збірної за договірний матч ЧС-2017"Я знаю, хто мене «призначив», знаю групу цих осіб на чолі з «господарем». Я заздалегідь володів інформацією про те, що було якесь зібрання, де мене призначили і приставили до керівництва "злочинної групи". Я був практично готовий до цього", - додав колишній тренер харківської команди.

"Я буду чекати офіційних висновків. Чи я буду звертатися в суд? Це навіть не обговорюється. Але давайте для початку вийдемо з цієї ситуації, і подивимося, хто залишиться клоуном. Всі дії, які не суперечать законодавству України, будуть зроблені. У цьому можете навіть не сумніватися", - підкреслив тренер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про "злив" двома гравцями збірної України матчу ЧС-2017 з хокею команді Південної Кореї з фіксованою перевагою суперника у дві шайби. Були опубліковані фото нібито розписок гравців у тому, що вони зобов'язуються повернути за 30 тисяч євро у разі відсутності необхідного результату.

Матч завершився перемогою збірної Кореї лише в серії буллітів - 2:1.